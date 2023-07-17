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共话中国经济新机遇丨专访：中国市场持续释放增长潜力与动力——访沙特阿吉兰兄弟控股集团副董事长阿吉兰

2023年07月17日12:57 | 来源：新华网
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　　新华社利雅得7月17日电 专访：中国市场持续释放增长潜力与动力——访沙特阿吉兰兄弟控股集团副董事长阿吉兰

　　新华社记者胡冠

　　沙中商务理事会主席、沙特阿拉伯阿吉兰兄弟控股集团副董事长穆罕默德·艾尔·阿吉兰近日接受新华社记者专访时指出，中国市场充满机遇，持续释放强大增长潜力，并与世界经济发展融为一体。

　　阿吉兰认为，中国经济增长有多方面动力，包括出口和内需、人口红利和充分适应贸易全球化等。在多重因素影响下，中国成为国际供应链中难以替代的一环。

　　阿吉兰高度赞赏中国对外开放政策。他指出，中国经济发展与世界经济发展密不可分，保持高水平的“引进来”和“走出去”，为中国经济发展提供强大动力。

　　阿吉兰说，中国在推动高水平对外开放方面推出务实举措，进一步深化国际合作。经过几十年发展，中国经济从高速增长阶段转向高质量发展阶段，这种转变表明中国对长期发展的思考与规划。

　　阿吉兰指出，中国企业在5G、新能源、人工智能等领域的强大竞争力和领先地位有目共睹。以创新为驱动力的科技成就，在提高本国民众生活水平同时，也为与其他国家合作带来机遇，助力世界各国共同繁荣、共同进步。

　　今年以来，联合国、国际货币基金组织、世界银行等国际机构纷纷上调2023年中国经济增长预期。阿吉兰指出，这充分反映国际社会对中国经济发展前景的信心。“随着中国经济活力和潜能进一步释放，中国将持续为全球经济复苏注入动能。”

　　阿吉兰兄弟控股集团是沙特在华规模最大的民营企业之一，在中国投资经营已超过20年。

　　阿吉兰说：“我们看好中国经济高质量发展前景。这些年来中国经济取得的发展有目共睹。中国积极营造稳定、公平透明的营商环境，世界充分感受到中国不断扩大开放的决心。作为一家沙特企业，我们对中国经济基本面长期向好的信心不会改变。”

(责编：曹欣悦、崔越)

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