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40人死，34人伤！尹锡悦访欧回国后，先处理这件事

2023年07月17日11:18 | 来源：中国新闻网
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中新网7月17日电 据韩联社报道，韩国中央灾难安全对策本部17日消息称，截至当天上午，本轮强降雨已造成40人死亡、9人失踪、34人受伤。

其中，韩国忠清北道清州市的五松地下车道15日因暴雨被淹，截至目前已造成13人死亡，9人受伤，10多辆汽车被淹。

报道称，韩国目前有628处公共设施和317处私有设施受损，忠清南道和庆尚北道两地灾情尤为严重。此外，共49处道路受损或被毁，8地发生山体滑坡或泥石流，树木倾倒事故发生25起。

此轮强降雨共造成28607户家庭停电，其中大部分(99.6%)目前已恢复供电。部分受影响的铁路线停运，共16班航班因天气原因停飞。

韩国总统尹锡悦目前已结束访欧行程，于当地时间17日早上抵达韩国。当天上午，尹锡悦主持召开中央安全对策本部会议，讨论暴雨天气抢险救灾对策，要求动用一切手段迅速落实有关善后措施。

尹锡悦表示自己心情非常悲痛难过，愿逝者安息，家属节哀。他强调，抢修工作和灾民支援工作刻不容缓，将全力动员军警等一切可用资源。希望救灾一线能够奋力拼搏，确保救援工作迅速开展。

(责编：曹欣悦、崔越)

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