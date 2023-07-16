新华社希腊卡拉马塔7月15日电（记者陈占杰）中国“陶身体剧场”舞团的舞蹈演员14日晚为希腊第29届卡拉马塔国际舞蹈节拉开序幕，精彩表演获得观众阵阵掌声。

当晚，希腊南部卡拉马塔市的舞蹈剧场座无虚席，中国舞蹈演员们带来舞蹈《11》，这是中国舞团首次参加希腊最重要的当代舞蹈节。卡拉马塔舞蹈节艺术总监琳达·卡佩塔内亚对新华社记者说，她很高兴中国“陶身体剧场”舞团能参加舞蹈节并进行开幕演出，也很高兴“能为两国文化交流架起桥梁”。

“陶身体剧场”艺术总监陶冶接受记者采访时说，《11》是他从2008年开始创作的14部数位系列作品中的一部。在《11》这部作品中，舞者腿部动作是编创好的，但胳膊动作是自由发挥的，因此每场演出都独一无二。

现代舞团“陶身体剧场”创立于2008年，舞团以简约的创作理念及质朴的身体美学开创“数位系列”巡回演出，已走过世界40多个国家。

一年一度的卡拉马塔国际舞蹈节始于1995年，是希腊乃至欧洲最重要的艺术节之一。今年的舞蹈节将持续至7月23日。

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