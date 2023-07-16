新华社北京7月16日电 新加坡贪污调查局14日证实，新加坡交通部长易华仁近日被逮捕，随后保释在外，正在协助该局调查。

贪污调查局12日披露易华仁正“协助调查”的消息。由于调查仍在继续，该局暂时无法公开更多细节。同一天，新加坡总理公署在声明中说，总理李显龙已要求易华仁暂停履职，直至贪污调查局完成调查。依据声明，贪污调查局局长邓兆庭5日向李显龙汇报案情，第二天获得批准，正式调查于11日启动。

贪污调查局14日晚在发送给媒体记者的电子邮件中证实，易华仁和新加坡地产大亨王明星11日被逮捕，随后获得保释。

王明星是新加坡上市企业旅店置业有限公司执行董事，促成世界一级方程式大奖赛(F1)“落户”狮城并首创全球唯一的F1夜间街道赛。旅店置业有限公司在一份声明中说，王明星目前没有受到任何指控，贪污调查局要求他提供与易华仁交往的信息。

易华仁1997年步入政坛，先后在多个政府部门任职，在贸易与工业部工作时间最长。他2015年出任分管国内经济事务的贸工部长，2018年执掌通讯及新闻部，2021年转任交通部长。据新加坡《联合早报》报道，易华仁在贸工部任职期间，曾负责赌场兴建和监管事项，推动新加坡引进F1大奖赛。

新加坡政府重视打击贪腐，相关法制健全，执法严格。新加坡亚洲新闻台援引分析师说法报道，无论调查结果如何，易华仁的政治生涯都将受到影响。

新加坡前国务资政兼社会政策统筹部长尚达曼15日接受媒体记者提问时说，新加坡政府严肃对待任何涉及贪腐的事件，贪污调查局被赋予充分调查的权力。

在尚达曼看来，这一事件对新加坡而言是“挫折”，但新加坡可以把“挫折”当作完善制度、展示透明度的机会。（包雪琳）

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