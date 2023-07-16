新华社北京7月16日电 日本媒体15日报道，一项最新调查显示，驻日美军冲绳基地周边30个地点的水体被检测出全氟和多氟烷基物质(PFAS)超标，美军基地极有可能是污染源。当地政府呼吁附近居民不要饮用这些地点的水，以免健康受到威胁。

围绕美军基地周边地区水质，冲绳县每年开展两次调查，以判定其中的全氟和多氟烷基物质含量。最新调查显示，美军基地周边44个受检地点中，30个地点的河水或泉水全氟和多氟烷基物质超标。其中，嘉手纳基地附近一处泉水中这类物质的含量是日本暂定国家标准的36倍。

2010年5月18日，一名女子在日本冲绳县嘉手纳町远观美空军驻冲绳嘉手纳基地。新华社记者季春鹏摄

冲绳县政府指出，水质超标的地点几乎全部位于美军基地下游，因此美军基地极有可能是污染源。冲绳县政府呼吁附近居民不要饮用这些地点的水，同时要求日本中央政府和美军方面展开调查。

全氟和多氟烷基物质难以降解，会在环境和人体中累积，因此被称为“永久性化学物”。有专家指出，如果长期大量饮用受污染的水，可能影响生殖健康和儿童生长发育，甚至引发乳腺癌、前列腺癌等疾病。

冲绳县一个市民团体今年2月发布的调查结果显示，387名居住在冲绳美军基地周围并参与血检的居民中，155人血液中全氟和多氟烷基物质超标，占比约为40%。参与调查的7个地区中，2个地区血检结果异常居民占比超过60%。

2022年5月15日，在日本冲绳，人们在冲绳回归日本本土50周年纪念仪式现场外抗议。新华社记者张笑宇摄

冲绳县知事玉城丹尼13日说，冲绳县将于8月首次启动全县范围的土壤和水质调查，以判明受污染情况。调查结果将在今年年底前公布。

驻日美军基地此前多次被曝泄漏有害物质。日本政府14日证实，驻日美军承认其位于东京多摩地区的横田基地曾泄漏含全氟和多氟烷基物质的泡沫灭火剂。疑受此影响，东京都已有17个地区的地下水检测出全氟和多氟烷基物质超标，多摩地区超过半数居民血检结果异常。（张旌）

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