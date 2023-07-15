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王毅会见印度外长苏杰生

2023年07月15日10:57 | 来源：新华网
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　　新华社雅加达7月15日电（记者余谦梁　汪奥娜）当地时间7月14日，中央外办主任王毅在雅加达应约会见印度外长苏杰生。

　　王毅表示，习近平主席和莫迪总理达成将中印关系稳下来的重要共识，双方要为此付诸行动，坚持双边关系正确方向，把握好世界发展大势，推动中印关系企稳改善。作为全球前两大发展中国家和永远的邻居，中印共同利益显然大于分歧，实现共同发展、共同繁荣具有全球示范意义。双方应相互支持、相互成就，而不是相互消耗、相互猜忌。我们要把精力和资源聚焦于各自发展、民生改善和加快振兴，不让具体问题定义整体关系。希望印方同中方相向而行，找到双方都能接受的边界问题解决办法。中方高度关注近期印方对中国企业采取限制性措施，希望印方为中国企业提供公平、透明、非歧视的营商环境。

　　苏杰生表示，印中关系正常化符合双方共同利益。印方愿本着开放心态，妥善应对双方分歧，推动印中关系尽快重回正轨，为下阶段高层交往创造良好条件。

　　双方同意尽快就边界问题举行下一轮军长级会谈。

　　双方同意启动金砖国家扩员进程，并就此达成原则共识。

(责编：宋心蕊、白宇)

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