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王毅会见韩国外长朴振

2023年07月15日05:21 | 来源：新华网
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　　新华社雅加达7月15日电（记者余谦梁 孙磊）当地时间7月14日，中央外办主任王毅在雅加达应约会见韩国外长朴振。

　　王毅说，中韩隔海相望，是搬不走的近邻；经济互补，是分不开的伙伴；人民千年交往，是隔不断的联系。中国对韩睦邻友好政策保持连续性、稳定性，不针对第三方，也不应受第三方影响。中韩关系能够也应该走好、走稳、走远。近段时间，中韩关系面临的困难和挑战增多，这不符合两国人民的根本和长远利益。我们愿同韩方本着相互尊重的精神，追求“和而不同”的君子之道，加强沟通，重建互信，推动中韩战略合作伙伴关系重回健康稳定发展轨道，不让建交30年来取得的成果蒙上灰尘。

　　王毅强调，双方要发挥地缘相近、经济相融、人文相通优势，排除干扰、和睦相处，重启各层级交往，坚定推进互利合作，为双边关系注入更多积极预期，为两国人民带来更多福祉，为地区和平稳定发展作出更大贡献。台湾问题是中方核心利益中的核心，事关中韩关系的政治基础和基本信义。希望韩方恪守一个中国原则，审慎妥善处理。

　　朴振表示，韩中是近邻，也是战略合作伙伴。韩中关系顺畅发展符合双方共同利益，也将为地区和平稳定作出贡献。韩方一贯尊重一个中国原则，这一立场没有任何变化。愿同中方基于相互尊重和互惠原则，进一步深化两国各领域交往合作，开启两国关系新的30年。期待保持双方高层交往沟通，加强产供链合作，活跃人文交流。

　　双方还就朝鲜半岛局势等共同关心的国际地区问题交换了意见。

(责编：牛镛、胡永秋)

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