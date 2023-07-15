新华社雅加达7月15日电（记者余谦梁 孙磊）当地时间7月14日，中央外办主任王毅在雅加达出席第30届东盟地区论坛外长会。

王毅说，今年是东盟地区论坛成立30周年。作为亚太地区覆盖范围最广的安全机制，论坛持之以恒开展安全对话合作，为维护地区和平稳定作出有益贡献。论坛将建立信任措施作为核心，循序渐进探索符合地区实际的预防性外交。论坛坚持东盟主导，倡导相互尊重、协商一致、照顾各方舒适度等东盟方式，打造以东盟为中心的区域安全架构。这些宝贵经验和有益做法都值得继续坚持。当前地区安全形势深刻演变，不稳定不确定因素突出。为维护亚太地区安全稳定的战略环境，中方愿提出三点建议。

一要坚持开放包容，推动共同安全。坚持共同、综合、合作、可持续的安全观，兼顾各方诉求、包容各方利益，走共商共建共享的共同安全之路。本地区不需要军备竞赛，不能搞集团对抗，也不欢迎另起炉灶，更反对搞所谓“亚太版”北约的图谋。

二要维护地区规则，促进普遍安全。《东南亚友好合作条约》宗旨和原则同联合国宪章宗旨、和平共处五项原则、万隆精神高度一致，构成指导地区国家间关系的行为准则，要进一步弘扬《东南亚友好合作条约》精神，践行真正的多边主义。

三要深化务实合作，践行合作安全。发挥合作议题丰富、务实项目众多的独特优势，为各领域建立信任措施活动和预防性外交注入更多活力，扎实推进低敏感领域合作，逐步培育拓展共同安全利益，增进安全互信。

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