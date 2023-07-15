新华社雅加达7月15日电（记者余谦梁 孙磊）当地时间7月14日，中央外办主任王毅在雅加达出席东亚合作系列外长会，驳斥了个别国家提及南海仲裁和所谓航行自由，就南海问题阐明中方原则立场。

王毅表示，南海是目前世界上航行最安全、最自由的海域之一，没有任何一艘商船抱怨在航经该海域时遇到干扰阻碍，个别国家没有必要再作无谓的担忧。中国同南海沿岸国一道，遵守包括《联合国海洋法公约》在内的国际法，但我们不接受以航行自由为名，行航行霸权之实。中方一贯主张由直接当事国通过友好协商和平解决争议，这一原则也写入了《南海各方行为宣言》。我们克服疫情影响和外部干扰，已成功完成“南海行为准则”案文二读，将携手推动准则成为行之有效、富有实质意义、符合国际法的地区规则，以更好维护南海的和平稳定，域外国家的正当合法权益也将得到有效保障。

王毅希望域外国家尊重中国和东盟作出的努力，为维护地区稳定发挥积极作用而不是相反。不要再派那么多先进舰机来这里耀武扬威，不要挑动和利用地区国家之间的分歧来达到自己的地缘政治私利，不要根本不了解实际情况就在这里指手画脚。中国和东盟不需要教师爷，我们完全有信心、有智慧、有能力通过共同努力，处理好南海问题，把南海建设成为和平之海、友谊之海、合作之海。

王毅强调，南海仲裁案明显是一场政治操弄，悖离了《联合国海洋法公约》缔约原意，在事实认定和法律适用等方面都存在明显失当，受到国际法专家普遍质疑。中方从一开始就没有参与，也不可能接受。奉劝个别国家不要再开历史倒车，不要再炒作早已过时的“老戏码”。

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