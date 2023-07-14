新华社雅加达7月14日电（记者余谦梁 汪奥娜）当地时间7月14日，中央外办主任王毅在雅加达出席第13届东亚峰会外长会。

王毅表示，东亚峰会是亚太地区具有广泛代表性和重要影响力的合作机制。面对当前国际和地区形势深刻变化，东亚峰会应维护好本地区得来不易的和平稳定局面。中方愿提出三点主张：

一是切实支持东盟中心地位，筑牢和平根基。东盟中心地位是历史演进的自然结果，也是各方立场的最大公约数。另起炉灶并不可取，拉帮结伙不得人心，北约插足东亚更无道理。地区和平取决于各国普遍发展和共同繁荣，不应建立在少数国家追求绝对安全的基础之上。中方愿同各方围绕全球安全倡议探讨合作，重申愿率先签署《东南亚无核武器区条约》议定书。

二是携手打造地区增长中心，促进共同发展。共同维护经济全球化正确方向，坚持开放、自由、公平、包容和基于规则的多边贸易体系，反对保护主义、反对“脱钩断链”，持续推动建设亚太自贸区，营造良性竞争、合作共赢的地区发展环境。中方支持印尼倡议发表关于经济增长的领导人声明，发出团结谋发展的积极信号。欢迎东亚峰会新一期行动计划达成共识，愿同各方继续推进能源、减贫等领域合作。

三是坚持真正的多边主义，加强良性互动。坚持开放包容理念，摒弃二元对抗思维，反对党同伐异、画地为牢。中方愿同地区国家一道，弘扬《东南亚友好合作条约》宗旨和原则，坚持和平共处、相互尊重，互利合作，践行真正的多边主义，推动亚太合作重回正确轨道。

同日，王毅出席了东盟地区论坛外长会并分别同泰国副总理兼外长敦、日本外相林芳正、韩国外长朴振、印度外长苏杰生、英国外交发展大臣克莱弗利及欧盟外交与安全政策高级代表博雷利等会见。

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