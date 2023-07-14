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普京披露会见普里戈任及其他瓦格纳组织人员详情

2023年07月14日19:46 | 来源：新华网
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　　新华社北京7月14日电 俄罗斯总统弗拉基米尔·普京近日接受媒体采访，披露他与俄私营军事实体瓦格纳组织创始人叶夫根尼·普里戈任及该组织其他人员会面的详情，称向他们提供了多条“出路”。

　　俄罗斯《生意人报》13日刊发对普京的采访。普京说，他在会见瓦格纳组织人员时就他们的前途提出多个选项，包括继续由一名过去16个月担任实际指挥官、代号“白发”的人领导。

6月26日，在俄罗斯首都莫斯科，人们从红场附近走过。新华社记者白雪骐摄

　　普京并未说明“白发”具体指代何人。《生意人报》报道亦未作进一步解读。

　　普京说：“在会面中，我评价了他们在战场上的表现，以及他们在6月24日发生的事件中的行为。我提出了他们继续服役的多种可能性。”

　　“一切都将不变。他们将接受一直是他们实际指挥官的那个人领导。”普京说，他说这番话后，“多数人点头”表示赞同，但普里戈任提出异议，称“不同意那样的决定”。

这是6月26日俄罗斯总统普京在首都莫斯科发表讲话的视频截图。新华社发

　　普里戈任23日晚下令麾下武装向罗斯托夫州首府顿河畔罗斯托夫开进，24日宣布不流血地占领设在那里的俄南部军区总部、即俄对乌克兰特别军事行动指挥中心。

　　俄政府认定瓦格纳涉嫌煽动武装叛乱，对普里戈任刑事立案。

　　6月24日晚，普里戈任接受白俄罗斯总统亚历山大·卢卡申科调停，同意停止瓦格纳组织在俄境内行动并采取进一步举措缓和紧张局势。克里姆林宫方面则同意普里戈任及瓦格纳组织成员前往白俄罗斯。

　　6月27日，俄罗斯联邦安全局宣布撤销针对普里戈任的刑事立案。同日，卢卡申科说普里戈任已在白俄罗斯。

　　这是6月24日在俄罗斯圣彼得堡拍摄的被封锁的瓦格纳总部大楼。新华社发（莫京娜摄）

这是6月24日在俄罗斯圣彼得堡拍摄的被封锁的瓦格纳总部大楼。新华社发（莫京娜摄）

　　俄总统新闻秘书德米特里·佩斯科夫本月10日证实，普京6月29日在克里姆林宫会见35名瓦格纳组织成员，包括普里戈任等领导层成员。会见持续近三小时。瓦格纳组织指挥官们表示，他们是国家元首兼武装力量最高统帅的坚定支持者，“准备继续为祖国而战”。

　　普京受访时强调，“瓦格纳组织虽然存在，但在法律上并非如此”，“我国没有关于私营军事组织的法律”。“这事关立法，需要由国家杜马和政府处理，是一个复杂的问题。”

　　俄罗斯国防部12日发表声明说，俄武装力量正按计划接收瓦格纳组织移交的武器装备。瓦格纳组织已移交2000多件武器装备，包括坦克、多管火箭炮系统等重型武器。此外，瓦格纳组织还移交了约两万件小型武器和2500多吨不同类型弹药。（惠晓霜）

(责编：刘洁妍、杨牧)

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