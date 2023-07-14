新华社雅加达7月14日电（记者余谦梁 汪奥娜）当地时间7月14日，中央外办主任王毅在雅加达应约会见日本外相林芳正。

王毅表示，45年前，中日双方缔结和平友好条约，以法律形式规定中日应当坚持和平、友好、合作，为两国交往确立了永不过时、历久弥新的原则和方向。双方应以缔约45周年为契机，以史为鉴、面向未来，践行初心、守正创新，共同致力于构建契合新时代要求的中日关系。

王毅说，当前中日关系处于何去何从、不进则退的关键阶段。日方将中国定位为最大战略挑战，渲染中国“威胁”，与中日关系现实严重不符，也与双方“互为合作伙伴、互不构成威胁”重要共识背道而驰。希望日方树立客观理性对华认知，以实际行动汲取历史教训，坚持和平发展道路，改善两国国民感情，推动中日关系重回健康稳定发展轨道。中方对双方保持各层级接触、经贸往来和人文交流持开放态度。

林芳正表示，日中在广泛领域合作潜力巨大。近段时期，双方交往密切展开，日方对此表示欢迎，希望进一步加强人文交流。日方高度重视同中方加强对话沟通，期待以日中和平友好条约缔结45周年为契机，以两国领导人共识为指引，构筑建设性、稳定的日中关系，为双方高层交往创造条件。

林芳正解释了日方在福岛核污染水排海问题上的想法，期望中方理解。王毅强调，日本核污染水排海事关海洋环境安全和人类生命健康。核事故产生的核污染水与核电站正常运行产生的废水性质完全不同，不能相提并论。向海洋排放核事故污染水在全球没有先例，也没有共同认可的标准。这既是一个科学问题，也是一个态度问题。日方应正视各方正当关切和专家不同意见，科学论证各种不同处理办法，以真诚态度同周边邻国充分沟通，务必慎重处置，不要一意孤行。

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