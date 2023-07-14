新华社北京7月14日电（记者邵艺博）针对有报道说日本政府设置“专项基金”补贴福岛地区涉渔产业，外交部发言人汪文斌14日表示，这只能说明核污染水排海是真有问题、大有问题。

当日例行记者会上，有记者问：据报道，日本政府拿出800亿日元（约合人民币41亿元）的专项基金，用于补贴福岛地区涉渔产业。中方对此有何评论？

“如果排海的核污染水没有问题的话，福岛地区的涉渔产业怎会因此受到影响？如果日本政府不是心虚的话，为何用‘补偿费’来息事宁人？这只能说明核污染水排海是真有问题、大有问题。”汪文斌说。

他表示，中国、韩国、俄罗斯、太平洋岛国、菲律宾、印尼、秘鲁等太平洋沿岸国家的民众都强烈反对日方推进排海计划。令人遗憾的是，日本政府对国内外的反对声音装聋作哑，还试图通过设立所谓的“专项基金”，来堵日本民众的悠悠之口。

汪文斌说：“日方用‘补偿费’换取本国民众的沉默、置周边邻国和太平洋岛国民众安全和利益于不顾的做法，只会引起国际社会更强烈质疑和反对。”

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