新华社北京7月14日电 通讯：中国新能源汽车“出海”拉美助力绿色发展

新华社记者王植樱

走在墨西哥首都墨西哥城大街上，72岁的当地居民何塞·阿兰达发现新投入运营的公交车行驶中几乎没有噪音，决定上车体验。“非常舒适，有可以报站的显示屏，还能播放音乐。”阿兰达对新华社记者说。

阿兰达所乘坐的公交车产自中国宇通。近年来，中国新能源汽车进入拉美公共交通领域，为当地民众提供了低碳、便捷、智能的出行方案。比亚迪、宇通和福田电动公交车在智利首都圣地亚哥街头来回穿梭；中国品牌的电动出租车在波哥大、麦德林等哥伦比亚大城市组成一道“绿色”风景线；比亚迪把电动大巴带到累西腓、萨尔瓦多、阿雷格里港等巴西主要城市，并向当地公交运营公司展示比亚迪的成熟技术……

“电动出租车乘坐起来很舒适而且低污染”“电动公交车设施齐全”“对老年人来说更方便”……这些是拉美不同国家乘客对中国新能源汽车的肯定之辞。

哥伦比亚波哥大市市长克劳迪娅·洛佩斯介绍说，目前已有上千辆来自中国的电动客车在波哥大投入运营，这意味着每年将减少近10万吨二氧化碳排放。中国电动客车为建设清洁、可持续发展的波哥大及当地交通现代化作出重要贡献。

目前，拉美国家已成为中国新能源汽车出口的重要市场。以智利为例，据智利全国汽车协会统计数据显示，2022年该国电动汽车销售中来自中国的汽车占比为51.6%。

除了用于公共交通领域，许多拉美民众在购买私家车时也选择中国新能源汽车品牌。伊斯雷尔·阿吉拉尔是墨西哥城居民。两年前，他将开了多年的燃油车换成一辆红色电动汽车，这辆由中国江淮汽车生产的新能源汽车为他带来截然不同的出行体验。

自2019年在墨西哥正式推出新能源汽车以来，江淮汽车一直是当地电动汽车市场主要供应商之一。该公司数据显示，2022年该公司向拉美地区出口各类新能源汽车同比增长198%，持续保持高增长态势。

除通勤之外，中国新能源汽车还积极为当地的物流业贡献减碳方案。

卡洛斯·伦东是墨西哥啤酒制造巨头莫德洛公司的货运司机，曾驾驶燃油卡车多年。两年前，他成为该公司比亚迪电动卡车车队的一名驾驶员。

对于伦东来说，电动卡车意味着更舒适、更安全的驾驶体验。“电动卡车在拐弯处能见度更好，而且非常安静，不会打扰到行车途经社区的居民。”伦东说，“从燃油车换成电动卡车，我们能减少日常污染，更有益于下一代人的生活。”

通过使用50台电动叉车在仓库搬运货物、启用40辆21吨载重电动卡车在墨西哥城配送啤酒，莫德洛公司逐步建立起自己的绿色物流链。墨西哥城交通厅长安德烈斯·拉霍斯表示，像莫德洛这样的大公司使用电动卡车起到了积极应对气候变化的示范作用。

不少中国新能源汽车企业在拓展拉美汽车销售市场的同时，也在该地区投资建厂并开展技术交流，助力当地培养人才，创造经济效益。

7月初，比亚迪公司宣布将在巴西巴伊亚州建设由3个工厂组成的大型生产基地综合体，主要生产电动车及加工磷酸铁锂电池等。工厂预计2024年下半年投产，预计投资30亿雷亚尔（约合6.2亿美元），将为当地新增5000多个就业岗位。

“在巴伊亚州建设拥有全球先进技术的汽车厂将推动当地发展、提高生产力、增加就业机会。”巴伊亚州州长罗德里格斯在宣布建厂仪式上说。

中国新能源车企的落地项目为拉美地区绿色发展贡献着中国经验。正如墨西哥城交通厅长拉霍斯所说：“我们十分欢迎对电动汽车和可持续发展领域的投资，中国在这些方面可以为我们提供宝贵经验。”（参与记者：陈瑶、赵焱、吴昊、朱雨博、何曦悦、张笑然、徐烨、陈威华、尹南、王瑛）

(责编：曹欣悦、刘叶婷)