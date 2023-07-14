新华社喀布尔7月13日电 通讯：美国制裁使阿富汗营养不良患儿激增

新华社记者赵家淞

在阿富汗首都喀布尔的英迪拉·甘地儿童健康研究所，一位母亲双手颤抖，掩面哭泣，她的孩子刚刚因急性营养不良死去。

这样的场景在这家儿童医疗机构的营养不良病房不时发生。实习医生萨米乌拉日前告诉新华社记者，每天约有50名患儿在该医院被确诊为营养不良，其中约10人为重度营养不良。

7月10日，营养不良患儿在阿富汗喀布尔英迪拉·甘地儿童健康研究所接受治疗。新华社发（塞夫拉赫曼·萨菲摄）

“我曾目睹3名患儿在一天之内因营养不良相继去世。”萨米乌拉说。

食物短缺、药品匮乏、贫困加剧……众多阿富汗家庭由于无法为孩子提供必要营养而失去襁褓中的婴幼儿。自2021年8月撤军后，美国对阿实施单边制裁，使阿富汗得到的国际援助大幅减少、经济发展面临阻碍。制裁加重了阿富汗的人道主义危机，阿儿童健康受到严重威胁。

7月10日，营养不良患儿在阿富汗喀布尔英迪拉·甘地儿童健康研究所接受治疗。新华社发（塞夫拉赫曼·萨菲摄）

根据联合国世界粮食计划署发布的“粮食安全阶段综合分类”报告，截至2023年4月，阿富汗可能有400万儿童和妇女患有急性营养不良，亟需干预与治疗。

“所有的问题都绕不开经济。”英迪拉·甘地儿童健康研究所营养不良病房负责人希尔扎德说，许多患儿的家庭无法承担药费或为患儿购买补充营养的食物，一些处于妊娠期的母亲同样表现出营养不良症状。

他说，在过去近4个月时间里，医院病房已收治约300名营养不良患儿，其中25人死亡。医院现在每年治疗的营养不良患儿数量大幅增加。

根据联合国儿童基金会发布的《2023年世界儿童状况》报告，在阿富汗4岁以下儿童中，35%患有营养不良引起的中度或重度发育迟缓；在15岁至49岁女性中，43%因营养不良患有贫血。

7月10日，营养不良患儿在阿富汗喀布尔英迪拉·甘地儿童健康研究所接受治疗。新华社发（塞夫拉赫曼·萨菲摄）

7月10日，营养不良患儿在阿富汗喀布尔英迪拉·甘地儿童健康研究所接受治疗。新华社发（塞夫拉赫曼·萨菲摄）

希尔扎德说，许多营养不良患儿因免疫系统功能减弱而患有其他疾病，这些患儿需要接受长期治疗。美国制裁对阿富汗全国，尤其是农村地区的药品供给造成显而易见的影响，英迪拉·甘地儿童健康研究所的医药供给也有所减少。“我希望美国解冻被扣的阿富汗资产并解除制裁，这些资产属于阿富汗人民。”

阿富汗外科手术设备公司常年从其他国家进口药物和医卫物资。该公司股东穆罕默德·考萨尔告诉新华社记者，自美国制裁生效以来，公司在向海外供应商付款方面遇到困难，使医疗物资进口受到较大影响。

此外，美国制裁使国际组织无法正常开展工作，只能被迫减少对阿援助。“一个月前，联合国儿童基金会向每名住院患儿提供9000阿富汗尼（约合104美元）的补助，但现在援助暂停了。”希尔扎德说，据他了解，受美国制裁影响，联合国儿童基金会、红十字国际委员会等国际组织对医院的援助减少了六成。

联合国难民署的数据显示，自2021年以来，阿富汗国内流离失所者人数新增90万，其中大部分是妇女与儿童。

(责编：曹欣悦、刘叶婷)