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美国未成年移民被拘期间死亡：系今年第四起 移民拘留设施条件引担忧

2023年07月14日09:12 | 来源：海外网
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　　海外网7月13日电 据美国广播公司7月13日报道，当地时间10日，一名来自危地马拉的15岁移民女孩在美拘留期间因潜在疾病死亡。这起事件再次引发外界对于美国移民拘留设施医疗卫生条件的担忧。

　　美国卫生与公众服务部（HHS）在7月11日的一份声明中表示，这名女孩5月份从美国国土安全部转介到难民重新安置办公室时，曾因严重的既往疾病在埃尔帕索儿童医院住院。这名女孩的病情在7月7日病情恶化，11日因多器官衰竭而死亡。

　　声明称，女孩在去世时及去世前的几天里，她的母亲和兄弟都在她身边。并且“根据母亲的意愿以及医院医疗团队的建议”为女孩提供了治疗。

　　这是今年美国政府监护下的第四起移民未成年死亡事件。今年3月，一名4岁的来自洪都拉斯的无人陪伴儿童在密歇根州的一家医院死亡；5月，同样是来自洪都拉斯的17岁男孩在美国拘留期间死亡；几天后，一名患有心脏病和镰状细胞性贫血病史的巴拿马8岁女孩在靠近墨西哥边境的哈林根边境巡逻站拘留期间死亡。（海外网 刘强 实习生 董悦梁）

(责编：曹欣悦、刘叶婷)

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