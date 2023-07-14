新华社雅加达7月13日电（记者汪奥娜）印度尼西亚智库专家日前表示，近期北约加速东进亚太的一系列举动引发该地区普遍担忧，对东盟的地位造成威胁，北约“亚太化”是不明智之举。

印尼根塔拉研究所战略传播与研究总监陈姝伶在接受新华社记者采访时表示，北约在亚太地区的存在会造成不稳定，而当亚太各国正努力实现经济复苏时，不稳定是该地区最不希望发生的事情。

陈姝伶表示，东盟一直强调其在处理地区事务上的中心地位，而此前美西方以遏制中国为借口，通过美日印澳“四方安全对话”、美英澳三边安全伙伴关系等加剧核扩散风险，谋求构建“亚太版北约”，这已经惹怒了地区多国。

印尼国际战略研究中心研究员韦罗妮卡·莎拉斯瓦蒂表示，建立战略平衡以维护东南亚地区的稳定，只是美西方在东南亚地区实施武装干预、搞封闭式集团政治的借口。将北约“亚太化”，不少亚太地区国家会面临不得不选边站队的压力，这种政策必然导致地区安全局势混乱。

莎拉斯瓦蒂说，如果允许美西方将亚太变成自己的主场，将留下巨大隐患，严重危害地区国家利益。

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