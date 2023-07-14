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新华时评：北约在亚太操弄“新冷战”不得人心

2023年07月14日08:24 | 来源：新华网
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　　新华社北京7月13日电 题：北约在亚太操弄“新冷战”不得人心

　　新华社记者谢彬彬 叶书宏

　　北约在去年出台的新版战略概念文件中将中国定位为“系统性挑战”，今年又老调重弹。在刚刚结束的维尔纽斯峰会上，北约在公报中再次对中国进行无端指责和言论挑衅，刻意渲染所谓“中国威胁”。在美国主导下，这个带有冷战“基因”的怪物正日益成为美维护其全球霸权的军事工具，其黑手伸向亚太必将对地区安全稳定与世界和平构成严重威胁。

　　北约峰会公报涉华内容混淆是非、充满冷战思维和意识形态偏见。冷战结束30年有余，作为冷战产物的北约依旧抱持零和博弈、对抗思维，无视国际社会和平、发展、合作、共赢的呼声，逆潮流而动，开历史倒车。北约声称是区域性组织，却突破自身条约规定的地理范围，加速东进亚太；自称是防御性联盟，却鼓动成员国不断增加军费，不停越界扩权，到亚太地区挑起对抗；宣称要捍卫“基于规则的国际秩序”，却无视国际法和国际关系基本准则，干涉别国内政，卷入多场战争，贩卖安全焦虑，唯恐天下不乱，执迷于搞“小圈子”和集团政治，强化意识形态对立和阵营对抗。

　　北约在公报中诬蔑中国构成“系统性挑战”，更是颠倒黑白。中国是世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者、公共产品的提供者。中国坚定维护以联合国为核心的国际体系、以国际法为基础的国际秩序、以联合国宪章宗旨和原则为基础的国际关系基本准则。在和平与安全问题上，中国是纪录最好的大国。中国从未侵略别国，从不搞代理人战争，不在全球开展军事行动，不以武力威胁他国，不输出意识形态，不干涉别国内政。中国不组建、不参与军事集团，反对在国际关系中使用武力或者以武力相威胁。反观美国，近年来强推所谓“印太战略”，大搞所谓“大国竞争”，强化“五眼联盟”、兜售“四边机制”、拼凑三边安全伙伴关系，企图在亚太地区打造以遏制中国为主要目的的盟友伙伴体系，其推动北约染指亚太的背后，包藏着围堵遏制中国、维护自身霸权的祸心。

　　北约染指亚太不得人心，也注定不会得逞。亚太地区保持长期繁荣稳定，靠的是地区国家相互尊重、开放合作、互利共赢、妥处分歧。北约东进亚太只会搅动地区紧张局势，引发阵营对抗甚至“新冷战”。大部分地区国家在有关问题上态度十分明确：反对在地区拼凑各种军事集团，不欢迎北约把触角伸向亚洲，不接受把阵营对抗复制到亚洲，不允许任何冷战、热战在亚洲重演。北约相关动向已引起亚洲国家的高度警惕。柬埔寨首相洪森警告说，北约“亚太化”趋势令人担忧。东盟轮值主席国印尼外长蕾特诺说，东盟永远不会对成为大国竞争代理人感兴趣。澳大利亚前总理保罗·基廷撰文指出，亚洲在摆脱长期贫困后如今才逐步实现发展，如果北约向亚洲扩张，亚洲的发展前景将受到影响。“北约将这种恶意的毒药出口到亚洲就像给当地带来瘟疫一样。”

　　面对北约染指亚太，不仅地区多国感到不满，就连北约内部也存在较大争议。有权威人士明确指出，扩大北约的“地缘范畴和涵盖范围”将是巨大的错误。

　　和平、发展、合作、共赢是时代潮流。任何逆潮流而动的倒行逆施都会以失败而告终。亚洲各国欢迎一起来“成事”的努力，不欢迎专门来“搞事”的企图。敦促北约立即放弃冷战思维、零和博弈的过时理念，放弃迷信军事武力、谋求绝对安全的错误做法，放弃搞乱欧洲、祸乱亚太的危险行径，不要为自身继续扩张寻找借口，而应为世界和平稳定发挥建设性作用。

(责编：崔越、刘叶婷)

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