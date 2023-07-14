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王毅出席中国-东盟（10+1）外长会

2023年07月14日04:49 | 来源：新华网
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　　新华社雅加达7月14日电（记者余谦梁 孙磊）当地时间7月13日，中央外办主任王毅在雅加达出席中国-东盟（10+1）外长会，东盟各国外长、东盟观察员和东盟秘书长与会。

　　王毅说，20年前，中国和东盟国家领导人共同见证中国签署加入《东南亚友好合作条约》，发表《中国与东盟面向和平与繁荣的战略伙伴关系联合宣言》，开启了中国东盟关系新阶段。中国率先加入《东南亚友好合作条约》，体现了中国坚持大小国家一律平等的外交传统，体现了中国对东盟发展壮大的坚定支持，体现了中国对周边奉行的睦邻友好政策，也带动了其他大国相继加入《东南亚友好合作条约》。东盟对话伙伴由此不断增加，国际地位不断增强，中方为此感到高兴。

　　王毅表示，20年来，中国和东盟积极践行《东南亚友好合作条约》宗旨和原则，全方位拓展互利合作，成功走出一条长期睦邻友好、共同发展繁荣的正确道路，东亚也成为全球经济发展最快、人民生活水平快速提高的地区。双方携手推进命运共同体建设，命运与共的意识不断深入人心；携手共建“一带一路”，给20多亿民众带来实实在在利益；携手促进区域经济一体化，做自由贸易和市场开放的坚定倡导者；携手夯实和平稳定根基，支持以东盟为中心的区域合作架构秉持开放包容理念、排除干扰发展下去。

　　王毅说，中方支持东盟打造经济增长中心，中国致力于高质量发展，以中国式现代化为各国提供新机遇，愿与东盟加强团结协作，携手推进亚洲现代化进程。

　　一是共同弘扬友好合作精神。坚持《东南亚友好合作条约》宗旨和原则，探讨全球发展、安全、文明倡议与《东南亚友好合作条约》协同发力，把亚洲智慧传承好、发扬好，践行真正的多边主义，维护地区规则秩序。中方重申愿率先签署《东南亚无核武器区条约》议定书。

　　二是共同坚持开放的区域主义。坚定推进区域一体化进程，抵制各种逆全球化和“脱钩断链”，维护区域产供链稳定畅通。推动“一带一路”倡议同东盟印太展望开展互利合作，加快中国东盟自贸区3.0版谈判，加强粤港澳大湾区和海南自贸港同东盟发展规划对接合作。

　　三是共同释放新的合作潜能。加大新兴产业合作，加强政策对接。持续深化蓝色经济合作。将2024年确定为“中国东盟人文交流年”，助力恢复双方人员往来和文明交流互鉴。

　　四是共同应对全球风险挑战。办好今年农业发展和粮食安全合作年系列活动，提升区域粮食安全水平。推动中国东盟清洁能源合作中心尽快落地，促进地区能源转型。中方将继续支持东盟区域地雷行动中心建设。

　　五是共同维护地区和平稳定。继续恪守《南海各方行为宣言》，力争早日达成“南海行为准则”，更好维护南海的和平稳定，使南海成为和平、友谊、合作之海，而不是大国博弈的棋盘。

　　王毅强调，中国东盟永远是邻居、是伙伴，更是兄弟姐妹。我们的历史已经联系在一起，我们的未来也必将联系在一起。中国将按照习近平主席提出的亲诚惠容理念，坚定不移奉行对东盟友好合作政策，坚定不移致力于同东盟国家共同发展振兴。期待共同推动中国东盟全面战略伙伴关系不断向前发展，为本地区和平繁荣作出新的贡献。

　　各方表示，东盟中国各领域合作展现勃勃生机，为地区和平稳定繁荣作出重要贡献。中国已成为东盟坚强有力的合作伙伴，彼此合作呈现全方位进展。感谢中方支持东盟中心地位和共同体建设，赞赏中方率先表示愿签署《东南亚无核武器区条约》议定书。各方欢迎“南海行为准则”取得重要进展，彰显区域国家团结互信，也为和平解决分歧树立了样板。愿同中方加快推进自贸区升级谈判，加强互联互通，促进开放包容可持续增长。将致力于打造“五大家园”，深化双方减贫、绿色、数字、旅游、通关便利等各领域合作。期待东盟中国全面战略伙伴关系不断迈上新水平，取得新成果。

　　会议通过了关于中国加入《东南亚友好合作条约》20周年纪念联合声明和加快达成“南海行为准则”指针文件。

(责编：胡永秋、牛镛)

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