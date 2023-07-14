新华社雅加达7月14日电（记者余谦梁 汪奥娜）当地时间7月13日，中央外办主任王毅在雅加达应约会见俄罗斯外长拉夫罗夫。

王毅说，面对百年变局，中俄坚定支持彼此维护正当利益，坚持走和睦相处、合作共赢发展道路，共同推进世界多极化和国际关系民主化。双方要遵循元首重要共识，保持高层交往，加强战略沟通协调，展现大国担当，捍卫各自国家利益和民族尊严，维护国际公平正义。

王毅表示，中俄都是东盟对话伙伴，加强同东盟国家的合作有利于凝聚区域发展共识，推动多边主义进程，促进地区繁荣稳定。中方愿同俄方一道，支持东盟中心地位，警惕外部势力干扰，支持印尼和东盟各国把握东亚合作正确方向，维护本地区得来不易的和平稳定局面。

拉夫罗夫表示，俄中保持高层交往，两国元首今年成功会晤，为两国关系注入强劲动力。俄方愿同中方一道，落实好两国元首重要共识，进一步加强战略协作，深化各领域合作。推动世界多极化进程，反对一切强权霸权，并共同支持东盟中心地位。

双方还就加强在上海合作组织、金砖国家等多边框架下的协调合作交换了看法。

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