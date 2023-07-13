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专访：推进可持续发展目标进展不顺但要保持乐观——访联合国经社理事会主席斯托耶娃

2023年07月13日21:12 | 来源：新华网
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　　新华社联合国7月12日电 专访：推进可持续发展目标进展不顺但要保持乐观——访联合国经社理事会主席斯托耶娃

　　新华社记者王建刚

　　联合国经济及社会理事会（经社理事会）主席拉切扎拉·斯托耶娃12日说，联合国2030年可持续发展议程中的多数目标没有按计划推进，但要对未来保持乐观。

　　联合国可持续发展高级别政治论坛10日至19日在纽约联合国总部举行，讨论可持续发展目标的执行进展情况。斯托耶娃在主持论坛期间接受新华社记者专访。她说：“统计数据令人沮丧。”截至目前，只有12%的可持续发展目标在按计划推进，其他目标或停滞不前，或发生了倒退。

　　她说，受反复不断的各种危机与挑战以及目标实现情况不理想等因素影响，国际社会在推进2030年可持续发展议程过程中出现了“一丝疲劳情绪”。在这种大背景下，国际社会更要“重新作出承诺”“重新聚焦目标”“加倍作出努力”。

　　2015年9月，联合国通过以17个可持续发展目标为核心的2030年可持续发展议程，致力于在2030年前消除贫困、促进平等和应对气候变化等。

　　“2030议程是全球发展框架。我们必须坚持下去，”斯托耶娃说，“好在我们还处在实现目标的中期，还有7年多的时间可以迎头赶上。因此，如果具备强烈的政治意愿，加强国际社会的团结，我们在2030年之前非常接近实现这些目标的概率是很大的”。

　　斯托耶娃强调，2030议程不仅关乎发展中国家，对发达国家也同样重要。这是一项“我们共同参与”的议程，为此“我们必须加强团结”。

　　斯托耶娃表示，在论坛召开期间，与会者的参与热情令她感到振奋，用于举办论坛的会议室座无虚席。这说明与会者对发展问题仍然抱有极大的热情。

　　斯托耶娃说：“推进可持续发展目标还需要有大局和统筹观念，因为这是全人类的议程。要让所有利益相关者参与进来，尤其是私营部门。我们要包容所有利益相关方。”

　　在谈到对实现可持续发展目标构成挑战的现行国际金融体系时，斯托耶娃说，“很显然，必须对这个体系进行改造和更新，世界需要一个全新的金融体系”。

　　斯托耶娃说：“总体而言，我们的进展并不顺利。但我们应当知道，一场比赛的输赢通常由下半场决定，而不是上半场。我们别无选择，必须对未来保持乐观。”

(责编：刘洁妍、杨牧)

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