人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

通讯：阿根廷企业期待人民币账户为发展增添新动能

2023年07月13日14:24 | 来源：新华网
小字号

　　新华社布宜诺斯艾利斯7月12日电 通讯：阿根廷企业期待人民币账户为发展增添新动能

　　新华社记者王钟毅

　　阿根廷中央银行6月29日宣布可在该国金融机构开设人民币账户后，人民币国际化受到阿根廷社会广泛关注，成为“热词”。新华社记者在采访中了解到，阿根廷企业界欢迎人民币国际化，期待人民币账户能在对华贸易和融资上提供更大便利，为企业发展增添新动能。

　　记者日前在中国工商银行（阿根廷）股份有限公司（工银阿根廷）位于布宜诺斯艾利斯的总部大楼见到了该行首位人民币账户客户——阿根廷锂资源开发企业锂业科思公司的行政总监托马斯·德巴勃罗斯，他刚刚提交了公司人民币账户的开户手续。

　　“阿根廷公司现在已经可以用人民币结算自中国进口商品，我们在得知可开设人民币账户后就第一时间咨询了银行，因为人民币账户将能让我们的进口和融资更加便利，从而加快我们项目的开发速度。”德巴勃罗斯说。

　　锂业科思公司目前正在阿根廷卡塔玛卡省的菲安巴拉开发一处锂矿，建设锂加工厂，预计今年投产。

　　德巴勃罗斯告诉记者，工银阿根廷已在阿经营多年，服务当地企业的经验丰富。这次在央行公布新政策后迅速建立开户机制，工银阿根廷及时向阿根廷企业客户提供人民币开户服务。

　　7月11日，记者从工银阿根廷了解到，锂业科思公司的人民币账户开立手续已顺利完成，成为该银行开立的首个人民币账户。

　　阿根廷经济学家、央行前行长亚历杭德罗·瓦诺利7月12日接受新华社记者视频采访时表示，阿根廷企业界欢迎人民币国际化，因为中国是阿根廷最重要的贸易伙伴之一，有很多中国企业在阿根廷投资和承建项目。人民币的使用将进一步减少这些经济活动中对其他货币的依赖，降低交易成本，为阿中企业在进出口和投融资领域的发展创造更多可能性。

　　记者还从阿根廷银行协会等渠道得知，不少阿根廷企业和个人对开立人民币账户感兴趣，纷纷致电银行咨询开户事宜，多家银行正在研究建立人民币账户开户机制。

　　阿根廷央行行长米格尔·安赫尔·佩塞6月30日接受新华社记者专访时表示，阿根廷欢迎人民币国际化，阿中双方正努力创造条件进一步推动人民币在阿根廷的使用。

(责编：曹欣悦、刘洁妍)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部