新华社布宜诺斯艾利斯7月12日电 通讯：阿根廷企业期待人民币账户为发展增添新动能

新华社记者王钟毅

阿根廷中央银行6月29日宣布可在该国金融机构开设人民币账户后，人民币国际化受到阿根廷社会广泛关注，成为“热词”。新华社记者在采访中了解到，阿根廷企业界欢迎人民币国际化，期待人民币账户能在对华贸易和融资上提供更大便利，为企业发展增添新动能。

记者日前在中国工商银行（阿根廷）股份有限公司（工银阿根廷）位于布宜诺斯艾利斯的总部大楼见到了该行首位人民币账户客户——阿根廷锂资源开发企业锂业科思公司的行政总监托马斯·德巴勃罗斯，他刚刚提交了公司人民币账户的开户手续。

“阿根廷公司现在已经可以用人民币结算自中国进口商品，我们在得知可开设人民币账户后就第一时间咨询了银行，因为人民币账户将能让我们的进口和融资更加便利，从而加快我们项目的开发速度。”德巴勃罗斯说。

锂业科思公司目前正在阿根廷卡塔玛卡省的菲安巴拉开发一处锂矿，建设锂加工厂，预计今年投产。

德巴勃罗斯告诉记者，工银阿根廷已在阿经营多年，服务当地企业的经验丰富。这次在央行公布新政策后迅速建立开户机制，工银阿根廷及时向阿根廷企业客户提供人民币开户服务。

7月11日，记者从工银阿根廷了解到，锂业科思公司的人民币账户开立手续已顺利完成，成为该银行开立的首个人民币账户。

阿根廷经济学家、央行前行长亚历杭德罗·瓦诺利7月12日接受新华社记者视频采访时表示，阿根廷企业界欢迎人民币国际化，因为中国是阿根廷最重要的贸易伙伴之一，有很多中国企业在阿根廷投资和承建项目。人民币的使用将进一步减少这些经济活动中对其他货币的依赖，降低交易成本，为阿中企业在进出口和投融资领域的发展创造更多可能性。

记者还从阿根廷银行协会等渠道得知，不少阿根廷企业和个人对开立人民币账户感兴趣，纷纷致电银行咨询开户事宜，多家银行正在研究建立人民币账户开户机制。

阿根廷央行行长米格尔·安赫尔·佩塞6月30日接受新华社记者专访时表示，阿根廷欢迎人民币国际化，阿中双方正努力创造条件进一步推动人民币在阿根廷的使用。

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