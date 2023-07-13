新华社北京7月13日电 综合新华社驻外记者报道：朝鲜12日试射了“火星炮-18”型洲际弹道导弹，并称该导弹为战略武装力量的“核心武器系统”。

朝中社13日报道说，此次试射证明了新型战略武器系统的能力、可靠性和军事效用性，并验证了朝鲜核战略武装力量的可信度。在此次试射中，导弹第一级设定为标准弹道飞行方式，第二、第三级为高角飞行方式。导弹上升高度为6000余公里，飞行时间为4000余秒，最后准确落入朝鲜东部公海目标水域。

报道还说，按计划，朝鲜战略武装力量即将装备“火星炮-18”型洲际弹道导弹武器系统。

朝鲜劳动党总书记、国务委员长金正恩现场指导试射活动并表示，朝鲜战略武装力量的发展通过此次试射取得重要进展。半岛局势要求朝方强化核战争遏制力，朝方将持续开发更先进、更有效、更可靠的武器系统。

日本内阁官房长官松野博一12日召开国家安全保障会议。松野博一随后在记者会上表示，日美韩就此事进行了局长级电话磋商。（参与记者：王超、姜俏梅）

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