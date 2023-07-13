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第七届中俄博览会在俄罗斯叶卡捷琳堡正式开幕

2023年07月13日08:09 | 来源：新华网
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　　新华社俄罗斯叶卡捷琳堡7月12日电（记者黄河 赵冰）第七届中俄博览会11日在俄罗斯斯维尔德洛夫斯克州首府叶卡捷琳堡市正式开幕。本届展会聚焦中俄务实合作，中方赴俄参展企业数量和在俄展位面积创历届之最。

　　中国驻俄大使张汉晖在出席博览会开幕式时说，在两国元首战略引领下，中俄关系进入历史最好时期。中俄博览会是推动两国经贸合作的重要平台，“相信本届博览会将继续为推动两国地方和企业交流合作发挥积极作用。”

　　黑龙江省省长梁惠玲出席开幕式时说，中俄博览会是两国间层次最高、规模最大的综合性展会，也是两国经济工商界重要的机制化交流活动。“我们愿以展会为基础，全面落实中俄两国元首重要共识，推动共建‘一带一路’同欧亚经济联盟对接、中俄‘东北—远东’合作走深走实。”

　　俄罗斯工业和贸易部副部长格鲁兹杰夫在开幕式上说，俄中两国共同经历了疫情挑战，如今双方正在为进一步发展经贸合作凝聚力量。格鲁兹杰夫说，相信俄中博览会的各项活动将为两国地方和企业加强沟通、开展合作提供切实便利。

　　据介绍，本届博览会以“中俄务实合作新动力”为主题，有近400家中方企业赴俄参展，展位面积约1万平方米。展会围绕经贸合作、产业对接、文化交流等方面进行产品展示并举办一系列商务活动，着力为企业提供更多交流与合作平台。

(责编：徐祥丽、刘叶婷)

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