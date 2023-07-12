新华社雅加达7月12日电（记者余谦梁 汪奥娜）当地时间7月12日，中国、俄罗斯、印尼在雅加达举行三方会晤。

中央外办主任王毅出席会议。王毅表示，当今世界百年变局加速演进，世界经济复苏乏力，地缘局势紧张加剧，但求和平、促发展、谋合作的潮流不可阻挡，世界多极化、经济全球化、国际关系民主化仍是大势所趋。各国迫切需要加强团结协作，践行真正的多边主义，共同应对风险挑战，携手构建人类命运共同体。中国、俄罗斯和印尼同为新兴市场代表和二十国集团重要成员，开展交流合作符合三国共同利益，有助于推动多边主义进程，促进地区和平稳定。作为东盟对话伙伴，中方支持以东盟为中心的区域合作架构，支持东盟各国牢牢把握东亚合作正确方向，加快建设东盟共同体。

俄罗斯外长拉夫罗夫和印尼外长蕾特诺介绍了对当前国际和地区形势的看法，认为此次会晤是三方对话交流的有益尝试，展现了三方对维护东盟中心地位和东盟方式的共识，将继续就此保持沟通。三方还就粮食、能源安全交换了看法，认为应完善全球治理，确保供应链畅通，保障发展中国家粮食能源安全。

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