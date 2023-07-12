新华社东京7月12日电 专访：日本配合北约亚太战略将加剧地区紧张——访东日本国际大学客座教授西园寺一晃

新华社记者沈红辉 郭丹

日本首相岸田文雄出席今年在维尔纽斯举行的北大西洋公约组织（北约）峰会，显示配合北约干涉亚太地区事务的倾向。东日本国际大学客座教授西园寺一晃就此接受新华社记者采访时指出，此举将导致地区安全局势复杂化，加剧军事紧张，损害地区稳定。

西园寺说，日本首相过去从未出席过北约峰会，岸田继去年打破这一惯例后再次与会。岸田政府在外交和军事政策上唯美国马首是瞻，积极“引狼入室”，是在主动配合美国搞军事围堵，阻止中国发展，维护美国的霸权。

西园寺认为，美国正在调动战略资源在亚太地区对付中国，引发地区紧张，大部分亚太国家都不愿成为美国的棋子，不愿选边站队，而日本却甘当美国围堵中国的“急先锋”，冲在最前面，愚蠢至极。

西园寺表示，北约是冷战时期欧洲特殊地缘政治的产物，和亚太地区毫无关系。冷战早已结束，缓和紧张是时代潮流，北约这种落后的军事集团本应解体。但日本不仅没有致力于缓和地区紧张，反而强化美日军事同盟，靠拢远在欧洲的“战争工具”北约，配合美国在亚太地区纠合新的军事集团，这完全是逆时代潮流之举。

西园寺认为，当下，创造和平的发展环境，携手发展经济，是亚太各国民心所向。日本配合北约插手亚太事务，是要把军事对立和冲突带入亚太地区。亚太各国坚决反对这种做法。

他强调，日本应反省军国主义和侵略历史，吸取教训，同时彻底摒弃冷战思维，反对霸权主义，坚持和平主义，为亚太地区的和平与繁荣做贡献。

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