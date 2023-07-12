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欧盟委员会推出关于网络4.0和虚拟世界的新战略

2023年07月12日15:51 | 来源：新华网
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　　新华社布鲁塞尔7月11日电（记者付一鸣）欧盟委员会11日通过一项关于网络4.0和虚拟世界的新战略，力求引导下一次技术转型。

　　欧盟委员会在当天发布的新闻公报中说，该战略旨在确保为欧盟公民、企业和公共管理部门提供开放、安全、可信、公平和包容的数字环境。

　　新战略主要包括：第一，在人才领域，赋予人们权利并强化技能以提高意识、获取可信信息，以及建立虚拟世界专家人才库。第二，在商业领域，支持欧洲网络4.0工业生态系统发展的同时，解决碎片化问题。第三，在政府领域，利用虚拟世界提供的机会支持社会进步和虚拟公共服务。第四，在标准制定领域，为虚拟世界和网络4.0制定开放且可互操作的全球标准，并确保这些标准不被少数巨头主导。

　　公报说，互联网正在以极快的速度发展。除当前正在发展的网络3.0之外，下一代网络4.0将允许数字与真实物体和环境之间的集成，并增强人与机器之间的交互。3月份发布的《欧盟2030年后经济展望》强调数字化是其关键驱动力之一，而网络4.0将是带来无缝互联、智能和沉浸式世界的一项重大技术转型，并预计全球虚拟世界市场规模将从2022年的270亿欧元增长到2030年的8000亿欧元以上。

(责编：徐祥丽、刘叶婷)

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