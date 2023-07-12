新华社俄罗斯叶卡捷琳堡7月11日电 专访：第七届中俄博览会将为两国企业和地方合作提供机遇——访俄罗斯-亚洲工业家和企业家联盟主席曼克维奇

新华社记者黄河 赵冰

第七届中俄博览会11日在俄罗斯斯维尔德洛夫斯克州首府叶卡捷琳堡市开幕。俄罗斯-亚洲工业家和企业家联盟主席曼克维奇在博览会上接受新华社记者专访时表示，此次展会为两国企业和地方之间增进了解、拓展合作提供了机遇。

曼克维奇说，得益于地理上的临近，随着物流基础设施建设不断推进，俄中产业合作机遇日益凸显。“俄罗斯正在为吸引投资完善法律法规、营造良好氛围。我们希望将这些方面工作进展展现给中方伙伴。”

中俄博览会自2014年以来已经成功举办六届，是目前中俄两国间级别最高、规模最大的综合性展会，为促进两国地方和企业合作、助力双边经贸关系发展发挥着重要作用。本届博览会期间，中俄地方合作论坛、合作研讨会等活动聚焦地方合作议题，为双边经贸合作提质升级建言献策。

曼克维奇说，俄中地方合作已结出丰硕成果，两国地方间汽车产业合作蓬勃发展，中国汽车品牌成功进入俄罗斯市场。“俄中地方合作拥有广阔空间，本届博览会将帮助两国各地方进一步展示合作潜力、共享发展机遇。”

曼克维奇积极评价中国的对外开放政策。“在当前全球经济复苏乏力、单边制裁带来消极影响的情况下，中国始终坚持对外开放政策，与有意愿国家广泛开展合作。如果没有中国的开放，世界经济形势必然会比现在更加困难。”他说。

曼克维奇十分看好中国经济前景。他表示，中国宏观经济数据保持平稳增长，让包括俄罗斯在内的世界各国对中国经济发展前景充满信心。“无论从体量还是购买力来看，中国市场在世界上都独一无二，而且随着中国人民生活水平的提高，中国市场需求仍在进一步提升，这给包括俄罗斯在内的中国贸易伙伴提供了广阔机遇。”曼克维奇说。

今年是共建“一带一路”倡议提出十周年。“开展国际合作应当借鉴‘一带一路’倡议的原则和做法。”曼克维奇说，“我们看到其他国家在这一倡议下与中国开展合作，充分共享投资、产业、物流等方面的发展便利。”他强调，全球发展只有通过共同努力才能实现，“一带一路”倡议积极促进地区和全球经济发展，向世界展示了双边和多边合作的最有效模式。

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