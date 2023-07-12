新华社伦敦7月11日电（记者 章博宁）“投资上海·共享未来”海外行系列活动11日在伦敦举办。多家英国工商企业和机构表示，上海提供的投资和经贸机会对英中两国意义重大，希望与上海探索更多交流合作的可能性。

英中贸易协会会长沙逊勋爵在致辞中表示，英中贸易协会在过去70年始终支持和促进两国经贸往来。如今，全球经济面临持续挑战，而上海能保持经济增长的强劲势头尤其令人振奋。

在此次推介会上，英中贸易协会与上海市外国投资促进中心签署了合作备忘录。同时，上海市嘉定区政府与英国庄信万丰集团签署了投资意向协议。

伦敦发展促进署经贸科创产业总监尼尔·布里格登说，此次推介活动是英国和中国、伦敦和上海进一步加强联系并探索全新合作途径的绝佳机会。通过合作，两地可以创造更多可能性，推动创新，促进经贸增长与文化交流。

上海市副市长解冬在主旨推介中说，上海是中英两国交流的窗口，不仅是英国企业投资中国的首选地之一，也是中国企业走向英国的“桥头堡”。解冬说，随着长三角一体化发展，上海正在持续打造市场化、法治化、国际化的一流营商环境。

本次活动由上海市人民政府主办，得到了英中贸易协会和英国中国商会的支持。

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