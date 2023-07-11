新华社北京7月11日电 中共中央政治局委员、中央外办主任王毅11日在北京出席所罗门群岛驻华使馆开馆仪式，同所罗门群岛总理索加瓦雷共同为使馆揭牌。

王毅代表中方热烈祝贺所罗门群岛驻华使馆开馆，表示所罗门群岛作出同中国建交的政治决定，站在了国际正义一边，站在了历史正确一边，也站在了所罗门群岛国家和人民未来发展的一边。建交以来，中所交往全方位向前推进，有力促进所罗门群岛发展，为所罗门群岛人民带来实实在在的利益。我们为中所关系取得历史性突破感到高兴。

王毅说，10日，习近平主席同索加瓦雷总理共同宣布，建立新时代相互尊重、共同发展的全面战略伙伴关系，开启了两国合作新的历史篇章，也为两国关系发展指明了方向。所罗门群岛驻中国使馆正式开馆是中所关系发展的又一重要时刻，相信使馆将成为连接两国人民的纽带，助力中所关系的桥梁。中方愿同所罗门群岛携手努力，落实好两国领导人达成的重要共识，共同打造中国同太平洋岛国高水平互信、高质量合作的标杆。

索加瓦雷表示，建交近4年来，所中合作广度和深度不断拓展。所罗门群岛积极参与共建“一带一路”，中国已成为所罗门群岛最大的贸易伙伴。所罗门群岛将毫不动摇地发展对华关系，坚定奉行一个中国原则，认为台湾是中国领土不可分割的一部分。

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