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专访：发展权是人权的重要组成部分——访马达加斯加高等宪法法院前院长拉库图阿里苏瓦

2023年07月11日20:55 | 来源：新华网
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　　新华社塔那那利佛7月10日电　专访：发展权是人权的重要组成部分——访马达加斯加高等宪法法院前院长拉库图阿里苏瓦

　　新华社记者凌馨　贺启明

　　马达加斯加高等宪法法院前院长、塔那那利佛大学法学教授让·埃里克·拉库图阿里苏瓦日前在塔那那利佛接受新华社记者专访时说，发展权是人权的重要组成部分，“贫穷是对人权的严重侵犯”。

　　拉库图阿里苏瓦表示，中国在人权治理领域取得的巨大成就之一，就是在短短几十年内消除了本国的绝对贫困。这一经验对于像马达加斯加这样的欠发达国家来说尤为重要。

　　拉库图阿里苏瓦说，发展权无疑是人权的重要组成部分，贫穷则是对人权的严重侵犯。长期身处贫困和欠发达状态的人们，难以享有医疗、教育等基本的经济和社会权利。

　　拉库图阿里苏瓦曾于2008年和2023年到访中国，目睹了中国从乡村到城市的发展变革。“我在江西农村看到学校、医院拔地而起，也在北京的机场感受到自动化通关设施带来的便捷，”拉库图阿里苏瓦说，“中国政府着眼于解决最迫切的民生问题”。

　　他说，中国用自身经验告诉世人，只要有良好的国家治理方式，许多国家都可以实现脱贫和可持续发展。“这是一种着眼于人类未来的长远发展思路。如果没有可持续发展，我们就无法享受长期的发展红利。”

　　拉库图阿里苏瓦说，他意识到现代化绝不等同于西方化。“发展必须以各个国家的历史为基础，考虑到每个国家的国情。我们可以学习其他国家的发展经验，但不能只是进行简单复制，而是必须尊重每个国家的独特性。”

　　谈到中国提出的全球发展倡议，拉库图阿里苏瓦说，全球发展倡议对于欠发达国家尤其具有积极意义。很多非洲国家存在巨大发展潜力，但至今尚未摆脱贫困和欠发达状态。“中国强调发展中的合作和团结，并愿意分享自身发展经验、提供技术援助，这无疑给许多非洲国家带来了福音。”

(责编：刘洁妍、杨牧)

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