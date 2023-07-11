新华社北京7月11日电 综述：凝聚共识 共享发展——海外人士热议中国行动助力全球发展

新华社记者

全球共享发展行动论坛首届高级别会议10日在京举行，158个国家和国际组织代表应邀出席。海外人士认为，2021年中国提出全球发展倡议以来，推动与各国共享发展成果，为全球发展凝聚更多共识、创造更多机遇。

肯尼亚国际问题专家卡文斯·阿德希尔表示，在推动人类进步和全球发展问题上，中国与各国坚定站在一起，共享发展成果，通过技术和资金合作为不少发展中国家的现代化建设创造长期条件。

“在非中国企业对非洲经济发展的贡献率超过20%，充分体现了非中务实的经济发展伙伴关系。”阿德希尔说，“非洲是中国和平发展的受益者。凭借自身长期稳定、和平与团结的经验，中国取得了巨大成功，成为其他发展中国家的榜样。”

埃及中国事务专家艾哈迈德·赛义德表示，中东和非洲地区的很多国家积极参与中方倡议，从中获益匪浅。“中国言行一致，赢得了越来越多国家的信任。”

柬埔寨柬中关系发展学会会长谢莫尼勒说，全球发展倡议是促进实现共同利益和共赢的重要实践。中国向其他国家敞开大门，共享中国发展机遇，帮助其他国家实现发展目标。

共享发展是建设美好世界的重要路径。不少专家认为，中国推动全球共同发展的可贵之处在于利用自身发展经验帮助他国挖掘潜力，增强“造血”机能。

“回顾非洲和拉美历史，西方国家仅关注打通从海岸到资源产地的路，把资源带走，这不利于这些地区国家间建立贸易。”英国48家集团俱乐部主席斯蒂芬·佩里说，“中国推动基础设施建设，着眼于帮助不同地区获得需要的资源，挖掘当地潜力。”

西班牙知名中国问题专家胡里奥·里奥斯认为，全球发展倡议以协调各国发展战略或消除增长瓶颈为出发点，着眼共同追求，凝聚合作力量。中国对全球发展的巨大贡献不仅体现在自身跨越式发展，而且体现在与各国共享发展经验、承担全球责任。“中国发展经验已成为全人类共同财富，对全球南方国家来说尤为重要。”

全球发展倡议提出以来，中方就落实全球发展倡议宣布的32项务实举措已完成过半；全球发展倡议项目库不断扩大，项目总数已接近200个；中方整合组建“全球发展和南南合作基金”，并增资至40亿美元。

海外专家认为，面对全球发展失衡挑战，中国以切实行动推动全球发展倡议走深走实，助力发展中国家迈上绿色、可持续发展道路，推动弥合全球发展鸿沟。

匈牙利萨佐德韦格研究所政治分析中心主任基塞伊·佐尔坦说，全球南方国家正在转向绿色和可再生能源，全球发展倡议有助于让更多发展中国家参与全球产业链，向尽可能多的国家提供负担得起的生产工具和产品。

阿根廷国家科学与技术研究理事会助理研究员贡萨洛·吉吉诺说，发达国家和发展中国家的科技差距依然巨大。中国推动科技创新，并通过南南合作等机制与平台帮助发展中国家提升科技水平，努力弥合南北发展鸿沟，这对于共同应对全球挑战具有重要意义。

日本贸易振兴机构亚洲经济研究所主任研究员丁可说，数字技术和绿色低碳技术等新兴技术的出现，为发展中国家推进工业化、实现可持续发展提供了重大机遇。中国成功推动数字转型和绿色转型，积极分享自身经验，将带动全球南方国家共同发展，有效弥合数字鸿沟，为全球经济发展增添新动能。

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