新华社北京7月11日电（记者温馨）国务院副总理、中国和白俄罗斯政府间合作委员会中方主席刘国中11日在京同白俄罗斯政府第一副总理、委员会白方主席斯诺普科夫共同主持委员会第五次会议。

刘国中表示，去年9月，习近平主席和卢卡申科总统将中白关系提升为全天候全面战略伙伴关系，实现两国关系的历史性跨越，为两国合作注入了强劲动力。委员会围绕落实两国元首重要共识，密切沟通协作，推动各领域互利合作取得丰硕成果，进一步夯实了中白友好合作的坚实基础。

刘国中强调，委员会要按照两国元首擘画的蓝图，充分发挥统筹规划和指导协调作用，深化政治互信，加大相互支持，提升经贸、科技、安全、教育、文旅、海关检验检疫等领域合作水平，积极拓展农业合作，深化地方合作，高质量共建“一带一路”，推动中白关系在高水平上健康稳定发展，更好地造福两国人民。

斯诺普科夫表示，白方愿同中方一道，深化各领域务实合作，推动双边关系不断迈上新台阶，促进两国共同发展。

会后，刘国中和斯诺普科夫签署了会议纪要，并见证签署了经贸、文旅、环保等领域相关合作文件。

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