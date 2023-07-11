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拉加经委会：2022年拉美和加勒比地区获外国直接投资总额创新高

2023年07月11日14:17 | 来源：新华网
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　　新华社墨西哥城7月10日电（记者朱雨博）圣地亚哥消息：联合国拉丁美洲和加勒比经济委员会（拉加经委会）10日在智利首都圣地亚哥发布报告说，2022年拉美和加勒比地区吸引外国直接投资超过2245亿美元，同比增长超过55%，为该机构有相关记录以来的历史新高。

　　报告显示，2022年巴西是拉美和加勒比地区吸引外国直接投资最多的国家，占地区总额41%；墨西哥、智利排在其后，分别占17%和9%。外国直接投资主要集中在服务业、制造业和资源开发产业等领域。

　　根据这份报告，能源转型将成为拉美和加勒比地区经济增长动力之一。外国直接投资对该地区加速能源转型、促进技术转让和新兴技术发展起到关键作用。

　　拉加经委会执行秘书萨拉萨尔-希里纳奇斯当天在报告发布会上说，地区国家应注重投资项目落地后的发展规划，最大限度发挥外资作用。

　　联合国拉加经委会是联合国五个地区性委员会之一，总部设在智利首都圣地亚哥，其主要职能是促进拉美和加勒比地区经济和社会发展，加强该地区各国之间以及与世界其他国家和地区之间的经济交往。

(责编：徐祥丽、刘叶婷)

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