新华社巴黎7月10日电（记者张百慧）法国政府10日宣布启动“未来网络”研究计划，以支持5G应用等未来网络相关研发，并表示已委托有关机构推出“法国6G”平台，以便为6G网络到来作好充分准备。

法国经济、财政及工业、数字主权部10日发布公报说，法国高等教育和科研部长西尔薇·勒塔约以及负责数字转型和电信的部长级代表让-诺埃尔·巴罗，当天在法国国立高等矿业-电信学校联盟（IMT）宣布启动“未来网络”研究计划，目标是支持未来网络领域的卓越科学技术研究，满足该领域产业创新的技术需求。该计划享有“法国2030”投资计划提供的6500万欧元预算。

“未来网络”研究计划由法国替代能源与原子能委员会、国家科学研究中心和IMT共同发起，召集该国公共研究机构参与10个针对未来网络技术的大型研究项目。据介绍，该计划包含4条主线：开发5G应用以提高法国经济竞争力，开发法国自主的通信网络解决方案，巩固未来网络的研发力量，加强培训并吸引国际人才。

公报说，法国政府还委托IMT推出“法国6G”平台，旨在让该国工业界、学术界和相关机构以更加协调的方式参与6G标准制定。让-诺埃尔·巴罗说，除公共研究外，法国的产业生态必须动员起来，以便在6G标准制定中发挥关键作用。

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