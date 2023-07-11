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加德满都大学孔院已为尼泊尔培养近5万中文学员

2023年07月11日11:11 | 来源：新华网
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　　新华社加德满都7月10日电（记者易爱军）尼泊尔加德满都大学孔子学院10日举行成立16周年庆典。该校孔子学院过去16年间，已累计为尼培养中文学员近5万人。

　　加德满都大学孔子学院由加德满都大学和河北经贸大学共同建设。河北经贸大学副校长高晓峰在庆典上说，加德满都大学孔子学院16年来不仅开设大中小学中文必修课和选修课，而且开办了其他项目，包括为尼泊尔军队以及外交部、教育部等政府部门开办中文班，目前已累计为尼泊尔各行各业培养中文学员近5万人。

　　河北省教育厅副厅长王利迁在庆典上致辞说，截至目前，河北省院校已在15个国家建设12所孔子学院和6所独立孔子课堂，其中尼泊尔等国已将中文纳入本国国民教育体系。

　　中国驻尼泊尔大使馆政务参赞王欣表示，中国驻尼使馆将继续与尼泊尔政府和各界人士共同努力，为尼泊尔朋友学习中文创造更好环境。中方还愿意与尼方加强教育合作，为尼泊尔发展培养各类人才。

　　加德满都大学副校长博拉·塔帕表示，孔子学院不仅教授语言，而且是文化交流的组成部分，加德满都大学为通过孔子学院而成为这种交流的一部分感到自豪。

(责编：徐祥丽、刘叶婷)

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