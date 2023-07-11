新华社北京7月10日电 因个人财务信息申报问题备受美国舆论关注的联邦最高法院保守派大法官克拉伦斯·托马斯近日又添烦心事。《纽约时报》9日刊发的调查报道披露，托马斯通过精英俱乐部“霍雷肖·阿尔杰杰出美国人协会”结交富豪及收受礼物。

这是2022年2月25日在美国华盛顿拍摄的美国联邦最高法院。新华社发（沈霆摄）

托马斯1991年由时任总统乔治·赫伯特·沃克·布什提名接替瑟古德·马歇尔任最高法院大法官，也是最高法院继马歇尔后第二位非洲裔大法官。托马斯以其反对堕胎和平权法案的强硬立场获得共和党及右翼团体支持，但遭民主党反对。

据《纽约时报》报道，托马斯出任最高法院大法官数月后，即受邀加入霍雷肖·阿尔杰杰出美国人协会，得以与一个由拥有大量财富的保守派人士组成的团体建立关系。这些富人提供托马斯度假待遇以及体育赛事VIP观赛票，并邀请他参加派对。

霍雷肖·阿尔杰杰出美国人协会网站信息显示，托马斯是该协会董事会荣誉成员。调查发现，托马斯从协会会员以及保守派大金主那里获取利益，并通过协会结交名流富豪。调查还发现，托马斯并未如实申报20年来收受礼物及旅游出行情况。

这是6月29日在美国首都华盛顿拍摄的美国联邦最高法院。（新华社记者刘杰摄）

《纽约时报》调查报道发表之际，托马斯正因美国“为了人民”新闻网站曝光他与富豪过从甚密以及未如实申报个人财务信息而面临批评。

据“为了人民”报道，20多年来，托马斯几乎每年接受得克萨斯州富商、共和党金主哈伦·克罗资助的豪华旅行。克罗还斥资从托马斯及其亲戚手中购得佐治亚州萨凡纳市三处房产。然而，无论豪华旅行还是房产交易，托马斯从未申报。

托马斯辩称，别人“建议”他无需申报来自一位亲密私人朋友的“私人款待”。根据相关条例，所有联邦法官，包括最高法院大法官，必须申报收受礼物以及在商业场所免费住宿情况，但“私人款待”的食物、住宿或娱乐是例外。

托马斯与克罗的“交情”据信可以回溯至27年前，当时托马斯出任最高法院大法官不过数年。

按照《华盛顿邮报》今年4月一篇报道说法，在个人财务事项申报问题上，托马斯“有前科”。2011年，在被曝光类似新闻后，托马斯被迫重新填报多年的财务信息报表，补填妻子吉妮·托马斯的任职情况。

吉妮2003年至2007年从保守派智库美国传统基金会获得超过68.6万美元收入，但托马斯在申报个人财务事项时“选择”妻子“没有收入”。2008年至2009年，吉妮受雇于持保守立场的希尔斯代尔学院，托马斯填表时同样没有申报妻子收入。

就托马斯与富豪过从甚密及其个人财务信息申报问题，民主党人要求对托马斯进行调查、问责甚至弹劾，共和党人则指认相关新闻报道旨在削弱托马斯及保守派大法官在联邦最高法院的影响力。

2022年5月3日，在美国华盛顿，支持和反对堕胎权的人们在美国联邦最高法院外集会。新华社发（亚伦摄）

联邦最高法院是处理美国宪法及法律程序中产生的案例及争议的最高机构，是美国法律的最终仲裁者及宪法自由的保护者。最高法院大法官由总统提名、国会参议院批准，可终身任职。最高法院现有6名保守派大法官、3名自由派大法官。

长期以来，在联邦最高法院，保守派与自由派围绕堕胎、拥枪、死刑、医保、同性恋等多项社会敏感议题博弈激烈，两派大法官的“布局”因而被视为共和、民主两党争斗的重要战场。（蒋国鹏）

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