新华社斯德哥尔摩7月10日电（记者和苗）瑞典首相克里斯特松10日说，他对土耳其总统埃尔多安就瑞典加入北大西洋公约组织（北约）申请表示支持感到满意，瑞典将“尽快成为北约正式成员国”。

据悉，继埃尔多安表示对瑞典入约“放行”之后，仍需要土耳其议会的正式批准。匈牙利国会也尚未批准瑞典加入北约的申请。克里斯特松表示，希望一切能够尽快进行。

瑞典媒体援引克里斯特松的话报道说，瑞典没有接受任何新的“来自土耳其的任务”，但同意继续执行去年北约马德里峰会期间与土方签署的协议。

瑞典跨国和平与未来研究基金会创始人奥贝里在接受新华社记者采访时说，加入北约意味着瑞典将不再是一个重要的军事不结盟缓冲区。从200年来一直远离战争，变成将立即被卷入战争，瑞典将失去更多独立的外交政策，不得不花费巨额资金来适应北约。

埃尔多安10日早些时候启程前往立陶宛首都维尔纽斯参加北约峰会前说，如果想让瑞典加入北约，欧盟就要在土耳其加入欧盟问题上开放通道。这是埃尔多安首次将瑞典加入北约同土耳其加入欧盟“挂钩”。北约秘书长斯托尔滕贝格当晚在维尔纽斯表示，土耳其政府已同意将瑞典加入北约的议定书提交给本国议会批准。

北约峰会将于11日至12日在维尔纽斯举行，预计将讨论瑞典加入北约等议题。

2022年5月，瑞典和芬兰同时申请加入北约，同年7月北约30个成员国的代表签署瑞典和芬兰加入条约的议定书。按照规程，北约所有成员国必须一致同意才能吸收新成员。芬兰已于今年4月4日正式获准加入北约，但瑞典的入约议定书尚未获得土耳其和匈牙利的批准。

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