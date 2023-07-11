7月10日，一款配备自动驾驶系统的有轨电车在俄罗斯叶卡捷琳堡市举行的国际创新工业展上展出。新华社记者黄河摄

新华社俄罗斯叶卡捷琳堡7月10日电（记者黄河 赵冰）2023年俄罗斯国际创新工业展10日在俄罗斯斯维尔德洛夫斯克州首府叶卡捷琳堡市开幕。

据了解，本届展会将持续至13日，主题为“可持续生产：更新战略”，展会框架下将举办多场论坛和讨论会，内容涉及数字化生产、工业新技术、现代化交通、新材料和医疗产业等领域。

7月10日，运载火箭模型在俄罗斯叶卡捷琳堡市举行的国际创新工业展上展出。新华社记者黄河摄

俄罗斯总理米舒斯京10日在出席展会全体会议时介绍说，13年来，俄罗斯国际创新工业展一直在乌拉尔地区的大型工业中心叶卡捷琳堡举办，该展会已成为各方交流经验与想法、探索关键产业发展路径的重要平台。今年有来自全球35个国家的1000多家企业参加展会。

除俄罗斯企业外，作为本届展会的合作伙伴国，白俄罗斯在约3000平方米的展区内展示多家企业的产品，涉及食品、高新技术产品、农机设备等多个领域。此外，展会还吸引来自中东、非洲、中亚和东南亚等地区国家的企业参加。

俄罗斯国际创新工业展自2010年起每年在叶卡捷琳堡市举办，是俄罗斯重要的产业、贸易和出口平台。

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