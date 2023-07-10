新华社北京7月10日电

中华人民共和国和所罗门群岛关于建立新时代相互尊重、共同发展的全面战略伙伴关系的联合声明

应中华人民共和国国务院总理李强邀请，所罗门群岛总理梅纳西·索加瓦雷于2023年7月9日至15日对中华人民共和国进行正式访问。

访问期间，习近平主席会见索加瓦雷总理，李强总理同索加瓦雷总理举行会谈，全国人大常委会委员长赵乐际同索加瓦雷总理会见。两国领导人就双边关系及共同关心的问题深入交换意见，达成重要共识。双方一致认为，建交4年来，中所关系快速发展，走在中国同太平洋岛国关系前列，已成为发展中国家团结合作、守望相助、互利共赢的典范。为进一步加强对中所关系的战略引领，双方决定建立新时代相互尊重、共同发展的全面战略伙伴关系。

一、所方高度评价新时代十年中国取得的历史性成就、发生的历史性变革，相信在中国共产党领导下，中国将全面建成社会主义现代化强国，以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴。

中方赞赏所罗门群岛在索加瓦雷总理领导下，在发展经济、改善民生、维护稳定等方面取得的重要成就，将一如既往支持所罗门群岛实现发展振兴和长治久安，预祝所方主办第17届太平洋运动会取得圆满成功。

二、双方一致认为，国家不分大小、强弱、贫富一律平等，各国主权和领土完整应得到尊重。中方重申，坚定支持所罗门群岛国家建设进程和选择符合本国国情的发展道路，维护国家主权、安全和发展利益。所方重申，坚定奉行一个中国原则，中华人民共和国政府是代表全中国的唯一合法政府，台湾是中国领土不可分割的一部分，坚决反对任何形式的“台独”，坚定支持中国政府为实现国家统一所作的一切努力。支持中方在涉港、涉疆、涉藏等问题上的立场，反对任何国家以民主、人权为借口干涉别国内政。

三、双方一致同意携手努力，全方位打造新时代相互尊重、共同发展的全面战略伙伴关系：

——开展和加强高层和各层级交往，扩大政府部门、立法机构、政党、地方之间的交往，深化治国理政经验互鉴，持续增进政治互信。

——高质量共建“一带一路”，加强“一带一路”倡议同所罗门群岛2035发展战略对接，拓展贸易投资、农林渔业、农村发展、包括应对自然灾害在内的基础设施建设、能源矿产、信息通讯、海洋资源保护和开发、金融、民航、低碳和绿色发展、数字经济等广泛领域务实合作。中方将继续为所罗门群岛实现自主可持续发展提供力所能及的帮助，包括支持所罗门群岛“农村可持续发展项目”。

——扩大文化、教育、卫生、体育、旅游、青年、智库、媒体、地方等领域交往合作。中方将继续向所方提供中国政府奖学金名额和包括海事支持在内的各类培训名额，向所罗门群岛派遣中国医疗队。中国海军“和平方舟”号医院船将于2023年访问所罗门群岛并提供人道主义医疗服务。双方正式签署《中华人民共和国政府和所罗门群岛政府民用航空运输协定》，致力于推动尽早开通两国间直航。

——深化执法安全合作，中方将继续根据所方意愿为所罗门群岛提升警务执法能力建设提供支持和帮助。双方同意加强保护本国境内对方公民及机构的安全及合法权益。

——在国际和地区事务中加强沟通协作。捍卫以联合国为核心的国际体系、以国际法为基础的国际秩序、以联合国宪章宗旨和原则为基础的国际关系基本准则。坚持真正的多边主义，坚定维护国际公平正义，反对霸权主义和强权政治，反对一切形式的单边主义，反对搞针对特定国家的阵营化和排他性“小圈子”。反对保护主义，反对“筑墙设垒”、“脱钩断链”，反对单边制裁、极限施压。

——弘扬和平、发展、公平、正义、民主、自由的全人类共同价值，维护发展中国家共同利益。致力于构建人类命运共同体，携手落实全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议，中方欢迎所罗门群岛决定加入“全球发展倡议之友小组”。

四、双方同意在中国－太平洋岛国外长会、中国－太平洋岛国经济发展合作论坛等多边机制和人道主义、应急物资、应对气候变化、减贫与发展、防灾减灾、菌草、农业等多边合作平台框架内加强合作，推动中国同太平洋岛国整体合作走深走实。

——中方重申积极支持太平洋岛国落实《蓝色太平洋2050战略》，愿同岛国加强应对气候变化南南合作，按照公平、共同但有区别的责任和各自能力原则，推动《联合国气候变化框架公约》及其《巴黎协定》全面有效实施。

——双方致力于同各方一道，促进太平洋岛国地区和平、发展和稳定，坚定维护以《不扩散核武器条约》为基石的国际核不扩散体系和《南太平洋无核区条约》，呼吁有关国家履行国际义务，审慎处理核污染水排海、核潜艇合作等问题。

五、访问期间，双方签署了涉及发展合作、贸易、基础设施建设、民航、教育、警务、海关、气象等领域的合作文件。双方一致认为，索加瓦雷总理访华取得圆满成功，对推动中所关系提质升级、构建更加紧密的中国－太平洋岛国命运共同体具有重要意义。索加瓦雷总理衷心感谢中方在访华期间的热情友好接待，诚挚邀请中国领导人早日访所。

2023年7月10日 于北京

(责编：刘洁妍、杨牧)