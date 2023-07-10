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王毅会见外国客人

2023年07月10日20:45 | 来源：新华网
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新华社北京7月10日电（记者成欣）中共中央政治局委员、中央外办主任王毅10日在京分别会见联合国前秘书长、博鳌亚洲论坛理事长潘基文，老挝党中央政治局委员、副总理兼外长沙伦赛，加蓬外长伊蒙戈。

会见潘基文时，王毅赞赏他为推动国际合作作出重要贡献，希望他继续发挥积极影响力，致力于促进亚洲地区和平发展。王毅表示，中韩关系应当向前走。希望韩方同中方共同努力，重振交往合作活力。

潘基文说，中方提出一系列重要全球倡议，为凝聚全球合力注入强劲动力。韩中是联系紧密的近邻，必须友好相处，将继续为韩中关系发展作出努力。

会见沙伦赛时，王毅表示，中方愿同老方一道，推动中老政治互信和互利合作不断取得新成果。今年是中国率先加入《东南亚友好合作条约》20周年，双方应共同推动中国东盟全面战略伙伴关系迈上新台阶。

沙伦赛表示，习近平主席提出的全球发展倡议意义重大，老方对此坚定支持。老方致力于推进老中命运共同体建设，将积极发挥作用，促进东盟中国合作。

会见伊蒙戈时，王毅表示，中方愿同加蓬继续支持彼此维护核心利益，推动中加合作向更广领域、更高层次迈进。中方将同非洲各国一道，弘扬中非友好合作精神，不断开创中非合作新局面。

伊蒙戈表示，加蓬高度评价中国为全球和平发展所作贡献，愿同中方一道推进中非命运共同体建设。加蓬将继续恪守一个中国原则。

(责编：杨光宇、赵欣悦)

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