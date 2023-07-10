人民网北京7月10日电 （记者俞懿春、龚鸣、崔琦）10日，由国家国际发展合作署主办的全球共享发展行动论坛首届高级别会议在北京举行。国家国际发展合作署副署长邓波清在接受人民网记者采访时表示，来自158个国家和国际组织的800多位嘉宾通过线上和线下方式出席，这充分表明，全球发展倡议已经成为国际社会普遍共识和强烈呼声。

邓波清表示，近两年来，中方不仅在多边场合宣布一系列落实全球发展倡议的重大举措，而且在地区和双边层面率先推动落实，许多发展中国家从中受益。在首届中国—阿拉伯国家峰会上，中方将30个合作项目纳入全球发展倡议项目库。面对世纪疫情，中方向153个国家、15个国际组织提供大批抗疫物资和新冠疫苗，30多国总统或总理亲自前往机场迎接，许多国家领导人带头接种中国疫苗。面对国际人道主义危机，中国近年来开展了800多个紧急人道主义援助项目。面对粮食危机，中方不仅授人以鱼，向20多个国家提供紧急粮援，而且授人以渔，向100多个国家提供菌草技术，开展杂交水稻合作，并大力支持农业技术培训和农村基础设施建设。

邓波清表示，为应对气候变化，中方在支持发展中国家实施更多绿色技术和清洁能源项目的同时，宣布不在境外新建煤电项目。目前，中方正同蒙古国加强防沙治沙合作，支持蒙古国实施“种植10亿棵树”计划。此外，在社会发展、文化教育、能力建设、数字经济等领域全球发展倡议也取得一大批重要早期收获，得到广大发展合作伙伴的高度评价。

邓波清表示，中国的国际发展合作属于南南合作。在合作理念上，我们坚持共商共建共享共赢，不干涉内政、不附加任何政治条件；在合作渠道上，从政府援助为主、重视双边，逐步向援助主体多元化、双多边结合转型；在合作方式上，注重硬援助与软援助结合，对外援助与互利合作结合，对接受援国发展战略，实现经济互补与共同发展；在合作类型上，更加注重“小而美、惠民生”项目，同时发挥成套项目、物资和技术援助、人力资源开发合作、紧急人道主义救援等传统优势。我们愿同国际社会一道，持续推动全球发展倡议合作走深走实，为如期实现联合国2030年可持续发展目标，构建人类命运共同体作出新贡献。

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