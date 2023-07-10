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专访：北约峰会可能使乌克兰危机进一步升级——访德国联邦议院议员塞维姆·达代伦

2023年07月10日13:07 | 来源：新华网
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　　新华社柏林7月9日电 专访：北约峰会可能使乌克兰危机进一步升级——访德国联邦议院议员塞维姆·达代伦

　　新华社记者李超　任珂

　　德国联邦议院议员塞维姆·达代伦日前在接受新华社记者书面专访时说，美国及其北约盟友对俄罗斯发动“代理人战争”，即将举行的北约峰会可能使乌克兰危机进一步升级。此外，北约插手亚太的企图体现了这一由美国主导的军事组织的扩张性。

　　北约峰会将于本月11日至12日在立陶宛首都维尔纽斯举行。北约秘书长斯托尔滕贝格日前表示，成员国领导人将在峰会上重申乌克兰未来将加入北约，商定一项对乌克兰的多年期援助计划，并制定新的区域威慑和防御计划。

　　达代伦目前担任德国联邦议院外交委员会左翼党小组负责人。她指出，美国及其北约盟友通过向乌克兰提供大量武器、派遣军事顾问，对俄罗斯发动“代理人战争”，希望能够通过军事力量和全面经济战争相结合的方式击败俄罗斯。

　　达代伦说，此次北约峰会前夕，北约成员国的相关讨论令人非常担忧。北约内部正在认真讨论给予乌克兰北约成员资格或北约式的安全保障，这很可能会引发北约和俄罗斯之间的战争。“履行联盟义务将使‘代理人战争’升级为与莫斯科的直接军事对抗。”

　　北约方面宣布，日本、韩国、澳大利亚和新西兰四国领导人也将受邀参加此次峰会。斯托尔滕贝格称此举是因为北约的安全“不是区域性的，而是全球性的”。

　　对此，达代伦表示，北约是美国推行其安全和军事政策的关键工具，美国在北约内享有绝对霸权。北约计划在日本设立所谓联络处，这再次体现出美国领导下的北约渴望获得全球霸权的野心。

　　达代伦认为，北约在东进亚太过程中，将加强与日本、韩国等亚洲盟友的关系，以便更好地维护自身利益。北约试图将太平洋等地区置于其影响范围内，“这是北约致命扩张政策的一部分”。

(责编：徐祥丽、刘叶婷)

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