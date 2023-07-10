新华社安卡拉7月9日电（记者熊思浩）土耳其总统埃尔多安9日晚与美国总统拜登通电话，就瑞典加入北约问题交换看法。

据土耳其总统府发表的声明，埃尔多安在电话中说，虽然瑞典为谋求加入北约“朝着正确的方向采取了一些措施”，包括修订反恐怖法等，但由于库尔德工人党支持者在瑞典“继续自由举行颂扬恐怖主义的示威活动”，因此瑞典所采取的上述措施是“无效的”。

在通话中，埃尔多安强调，把对土耳其出售F-16战机与瑞典加入北约联系起来是不正确的。他感谢拜登对土耳其购买F-16战机要求的支持。

声明还说，埃尔多安和拜登同意在北约维尔纽斯峰会期间举行面对面会谈，详细讨论土美关系和地区问题。

美国白宫当天也发表简短声明说，拜登与埃尔多安通话时表达了欢迎瑞典尽快加入北约的愿望。

本月4日，土耳其外长哈坎·菲丹说，如果瑞典就加入北约问题不断做出努力，并且能够完成自己的“家庭作业”，土耳其就会批准瑞典加入北约，此前芬兰就是一个例子。

芬兰与瑞典去年正式申请加入北约。芬兰在兑现相关承诺并履行程序后，今年4月正式成为第31个北约成员国。但瑞典极右翼政党“强硬路线”在瑞典多地组织反伊斯兰教集会，引发土耳其政府不满。土耳其认为瑞典未能满足“入约”条件，至今拒绝批准申请。

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