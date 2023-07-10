中新社首尔7月9日电 (记者 刘旭）当地时间8日，韩国多个市民团体和在野党在首尔集会，质疑国际原子能机构关于日本福岛核污染水处置综合评估报告的可信性，抗议日本强推核污染水排海计划。

当地时间8日下午，韩国“阻止日本放射性污染水排海全国行动”在首尔光化门广场附近举行大规模集会。记者在集会现场看到，参与集会的民众手持鲸鱼模样的蓝色气球，举着“安全大海 安全餐桌”“要求日本撤回核污染水排海计划”等标语，谴责日本政府计划向海洋排放核污染水，敦促韩国政府就日本核污染水排海一事明确表示反对。

“阻止日本放射性污染水排海全国行动”发布声明说，国际原子能机构4日发布的评估报告没有对核污染水排海的正当性和可替代方案进行充分验证，也没有对该计划的“多核素处理系统”被指存在缺陷等问题进行评估。声明同时谴责日本政府道义缺失，要求其制定陆地贮存核污染水等安全处置方案。

当天，韩国在野党“正义党”在光化门广场游行集会，还有部分民众在韩国外交部大楼外集会，他们手举标语高呼口号，对日本政府不顾邻国及国际社会担忧执意推动核污染水排海计划表示愤怒。

受2011年发生的大地震及海啸影响，日本福岛第一核电站发生1至3号机组堆芯熔毁事故，产生大量核污染水。日本政府2021年4月13日决定，将福岛第一核电站上百万吨核污染水过滤并稀释后排入大海。

今年1月，日本政府将福岛核污染水的排放时间定为今年春夏之际。7月4日，国际原子能机构发布了日本福岛核污染水处置综合评估报告。据日媒报道，日本将根据评估报告等情况决定排海日程。(完)

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