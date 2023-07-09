新华社首尔7月8日电综述：韩国市民团体和在野党连日抗议日本强推核污染水排海计划

新华社记者陆睿 杨畅

连日来，韩国多个市民团体和在野党在首尔集会，对国际原子能机构4日发布的日本福岛核污染水处置综合评估报告表示不满，对日本政府不顾国际社会反对强行推动核污染水排海表达强烈抗议。

韩国“阻止日本放射性污染水排海全国行动”8日在韩国历史博物馆前的广场上举行今年5月以来的第四次大规模集会。人们手持鲸鱼模样的蓝色气球，举着“反对排放放射性核污染水”等标语，对日本政府不顾邻国及国际社会担忧执意推动核污染水排海计划表示愤怒。

“阻止日本放射性污染水排海全国行动”发布声明说，国际原子能机构4日发布的评估报告没有对核污染水排海的正当性和可替代方案进行充分验证，也没有对该计划的“多核素处理系统”被指存在缺陷等问题进行评估。声明同时谴责日本政府道义缺失，要求其制定陆地贮存核污染水等安全处置方案。

参加集会的在野党——基本所得党常任代表龙慧仁接受记者采访时说：“在核污染水排海并非唯一方案的情况下，日本选择最为廉价的排海方案极不负责，日本政府和东京电力公司都应为本国发生的核事故及后续影响负责到底。”

同样参加集会的韩国“环境运动联合”秘书长金椿意告诉记者，核污染水排海不仅违背《联合国海洋法公约》，也违反《伦敦倾废公约》有关规定。

与此同时，韩国最大在野党共同民主党国会议员6日晚开始在国会大厅发言，谴责日本核污染水排海计划。7日中午，共同民主党还在国会前举行了“敦促反对核污染水排海动员大会”。

国际原子能机构总干事格罗西7日晚抵达韩国金浦机场，开启对韩国的3天访问。机场到达大厅挤满了前来抗议的民众，人们高声质疑国际原子能机构评估报告的可信性。

今年1月，日本政府将福岛核污染水的排放时间定为今年春夏之际。7月4日，国际原子能机构发布了日本福岛核污染水处置综合评估报告。据日媒报道，日本将根据评估报告等情况决定排海日程。

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