新华社贝尔格莱德7月8日电（记者石中玉）由塞尔维亚国民议会44名议员组成的代表团7日前往塞尔维亚中北部城市诺维萨德，参观匈塞铁路塞尔维亚境内建设情况。代表团高度评价这一中国-中东欧国家合作标志性项目对当地发展起到的积极作用。

在中国驻塞尔维亚大使馆及中塞两国铁路建设者代表的陪同下，塞尔维亚议会代表团乘坐已经建成运营的首都贝尔格莱德至诺维萨德段（贝诺段）高铁列车抵达诺维萨德，参观正在建设中的诺维萨德至苏博蒂察边境段（诺苏段）施工现场，并在铺轨基地观看卡车站钢轨铺设、道岔安装、轨道捣固等施工作业。

塞尔维亚国民议会外事委员会副主席拉古什说，以匈塞铁路为代表的塞中两国合作项目将在塞尔维亚历史中留下特别篇章，并将改变这个国家的未来。她说，感谢中塞两国铁路建设团队的付出和奉献，为塞尔维亚基础设施建设做出了重要贡献。

匈塞铁路是中国与中东欧国家共建“一带一路”的标志性项目，也是中国铁路技术装备与欧盟铁路互联互通技术规范对接的首个项目。匈塞铁路全长近350公里，连接贝尔格莱德和匈牙利首都布达佩斯，其中塞尔维亚境内长183公里。铁路全线建成通车后，匈塞两国首都之间的旅行时间将由8小时缩短至3小时，将极大改善沿线居民出行条件、促进经济社会发展、加强匈塞两国互联互通、扩大经贸合作交流，对深化中欧互利合作、促进共建“一带一路”倡议与欧洲发展战略对接具有十分重要的意义。

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