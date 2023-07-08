新华社海牙7月7日电 禁止化学武器组织7日宣布，随着美国当天早些时候销毁该国最后一批已申报的化学武器库存，《禁止化学武器公约》所有缔约国已申报的化学武器至此已全部被销毁。

禁止化学武器组织总干事费尔南多·阿里亚斯当天在一份新闻稿中指出，这是国际社会取得的一项重大成就。销毁所有已申报的化学武器是禁化武组织的一个重要里程碑，也是向实现永久消除所有化学武器目标所迈出的“关键一步”。

阿里亚斯表示，这是多边主义在裁军领域取得的历史性成就，也是各国外交官和专家历时26年所共同完成的成果。他同时指出，国际社会仍然面临许多挑战，例如废弃和旧的化学武器仍需回收和销毁，缔约国需要进一步加强合作。

俄罗斯驻美国使馆就此发表声明说，在销毁最后一批已申报的化武后，美国总统拜登称将帮助世界消除致命武器带来的祸害，但美方向乌克兰提供集束弹药的决定又违背了这一说法。呼吁美方不要将禁止化学武器组织的活动“政治化”，不要将这一化武裁军的国际组织当作打击那些反对美国政策的国家的武器。

《关于禁止发展、生产、储存和使用化学武器及销毁此种武器的公约》（《禁止化学武器公约》）于1997年4月29日正式生效。禁止化学武器组织总部设在荷兰海牙。

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