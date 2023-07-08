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马里北部袭击事件造成3名平民死亡

2023年07月08日13:38 | 来源：新华网
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　　新华社达喀尔7月8日电（记者王子正）巴马科消息：联合国马里多层面综合稳定特派团（马里稳定团）7日在社交媒体发文说，该国北部地区近日发生两起袭击事件，造成3名平民死亡、11人受伤。

　　根据马里稳定团发布的消息，稳定团一支后勤车队6日在该国北部加奥地区昂松戈省遭到两起袭击，第一起袭击造成3名平民死亡、11名平民受伤，其中2人伤势严重。

　　2012年3月，马里发生军事政变。2013年4月，联合国安理会通过决议，决定设立马里稳定团，为马里政治进程提供支持，以及执行维护安全和稳定等相关任务。2015年5月，马里政府与北部地区部分武装组织签署和平与和解协议。同年6月，各方完成协议最终签署。然而，马里北部地区近年来仍冲突不断，中部和南部地区的武装袭击也有增多趋势。

　　今年6月30日，安理会一致通过第2690号决议。根据决议，马里稳定团从7月1日起终止维和行动，开始进行任务转换，以及人员有序和安全缩编、撤出等工作，这些工作按计划2023年12月31日前完成。

(责编：贾文婷、刘叶婷)

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