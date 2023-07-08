郝亚琳 杨云起

新华社霍尼亚拉7月8日电 通讯：仁心仁术造福当地民众——记中国援助所罗门群岛医疗队

新华社记者郝亚琳 杨云起

一大早，所罗门群岛首都霍尼亚拉的国家转诊医院理疗室外已排起长队，患者都是来找中国援助所罗门群岛医疗队针灸大夫的。

常常来看病的当地居民雷克斯·福科纳告诉记者，他之前头疼得厉害，一疼就是几个小时，只能靠吃药缓解。针灸大夫给他开了一个疗程十次治疗，他做完六次已感觉缓解了不少。

另一名患者马丁·波波说，针灸有效缓解了他的膝盖和关节疼痛。“我非常感谢中国医生，他们很专业。”

从闻所未闻到口口相传，随着中国医疗队来到所罗门群岛，针灸疗法很快得到当地民众的认可。医疗队队员们医术精湛、耐心细致，广受民众欢迎。

所罗门群岛是最不发达国家之一，医疗卫生条件较为落后，基层诊所或地区诊所往往只有护士和护士助理提供医疗服务，只有省级以上医院才有医生。中国自2019年同所罗门群岛建交之后，于2022年初开始向所罗门群岛派出援助医疗队，目前是第二批共8名队员在当地工作。

医疗队队员的配置充分考虑了所罗门群岛的实际情况，针灸科、泌尿外科、心内科、肾内科、检验科，都是当地因发病人数多、诊疗技术手段落后而最需要的科室。

队员们平时在国家转诊医院相应科室接诊、做手术，有时还要去外岛义诊。来到所罗门群岛的三个多月时间里，第二批援所医疗队已累计开展针灸诊疗服务1800余人次；接诊肾内科、泌尿外科、心内科患者1400余人次；抢救危重病人20余人次；进行检验技术指导16次；开展泌尿外科手术30台。

在中国医疗队的帮助下，当地医院实现了多个第一次——第一次双镜联合尿道断裂修复术、第一次输尿管镜下碎石取石术、第一次尿道内切开联合前列腺电切术、第一次开展三代药物溶栓治疗、第一次临时起搏器植入……

开展诊疗服务的同时，医疗队还举行学术讲座，让当地医护人员一起观摩、参与诊疗过程，提升所方医疗能力建设。

“中国医生带来了我们没有的专家和技术，为我们所期望实现的发展打下了基础。”国家转诊医院首席执行官乔治·威尔逊·马拉福萨说。

日前，国家转诊医院在当地华人的支持下开设了专门的针灸门诊，方便医疗队更好开展医疗服务。医疗队队长黄海表示，队员们下一步将结合当地需求，以建设微创泌尿外科中心为抓手，帮助当地医生掌握泌尿系统微创外科手术技术，建立一支“带不走的医疗队”。

中国驻所罗门群岛大使李明表示，医疗队专家以仁心仁术造福所罗门群岛民众，以实际行动树立中国形象、讲述中国故事，为推动构建人类卫生健康共同体作出了积极贡献。

(责编：贾文婷、刘叶婷)